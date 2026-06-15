世界盃2026│朗奴高文不滿記者貶低日本 指賽和唔算負面 強調：荷蘭無咁強！

周日(15日)美加墨世界盃F組首輪，荷蘭對日本在兩度領先下未能保住勝局，賽和2:2。有歐洲媒體在賽後指東瀛軍團今場機會不多，認為外界過份吹捧他們，直指橙軍不應失分，荷蘭教練朗奴高文(Ronald Koeman)對此說法非常不滿，直言不應貶低日本，更指球隊非外界所指那麼強，今場和波都收貨！

朗奴高文不滿記者貶低日本

荷蘭今場有60%控球率，10次射門6次命中目標攻入2球，然而後防未能守穩，被交出控球權的日本把握3次中目標射門的其中2次，最終賽和2:2。有荷蘭國內媒體指東瀛軍團今場機會不多，直言他們被過份吹捧，並以此立場向橙軍教練朗奴高文提問，引來後者不滿：「我對賽果失望，是因為球隊在兩次領先下未能贏得比賽。大家總是低估日本隊，說實話我比在座大多數人(指記者)，更看高日本隊，他們是一支非常有實力和風格的球隊。」

直言荷蘭未夠實力輾壓對手

朗奴高文續指1分可以接受：「這支日本隊不差，所以和波的賽果並不負面。如果你(記者)認為負面，那是你的權利。」這名2次執教荷蘭的教頭還指，目前的橙軍並非那麼強，不可能輾壓對手：「我常常聽到一種論韶，荷蘭隊要掌控球權，理所當然地輕鬆擊潰所有對手。遺憾的是，我不相信球隊現在有那麼強。」