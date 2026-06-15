Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│日本逼和荷蘭又令歐洲隊失分 森保一：超過1分價值的和局

足球世界
更新時間：09:56 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:56 2026-06-15 HKT

日本在周日(14日)美加墨世界盃初次亮相，立即展示超強韌力，兩度落後下以2:2逼和荷蘭，於F組取得寶貴1分。東瀛軍團繼上屆擊敗西班牙和德國等隊後，首次於世盃舞台在橙軍身上搶分，再次令歐洲勁旅失分，為球隊攻入首個入球的中村敬斗矢言這場和局令大軍信心大增，教練森保一亦指這是超過1分價值的和局。

中村敬斗、鐮田大地各入一球追和

今場荷蘭憑中堅華基爾雲迪積克和森馬維的入球兩度領先，但日本頑強抵抗，由中場中村敬斗和鐮田大地各入一球追和2:2，雙方在F組各得1分。今次是日荷在世界盃第2次交手，首次是2010年南非世盃分組次輪，當時日本輸0:1，今次成功在這項世界最頂級賽事中於橙軍身上搶分而回。

連續令多支歐洲勁旅失分

事實上日本在去屆卡塔爾世盃曾擊敗德國和西班牙，加上早前友賽亦作客贏過英格蘭，如今在兩度落後的劣勢下賽和荷蘭，接連令多支歐洲頂級勁旅失分，成功證明實力。為球隊攻入首球的中村敬斗矢言，球隊取得一分信心大增：「在本屆世盃首場比賽中，面對強隊取得一場和局，毫無疑問為接下來的旅程累積了信心。對我個人來說，同樣增添了信心。我們兩次從落後的局面追回來，全隊沒有一人放棄，最終取得了成果。」

森保一：超過1分價值的和局

該隊教練森保一亦指很少球隊能在荷蘭身上搶心：「我認為這是一場超過1分價值的和局。對手是荷蘭，具有世界頂尖水平，我們以對等的視綫去戰鬥，最終兩度追平。」然而森保一亦承認球隊與荷蘭仍有一些差距，所以要本著學習的精神繼續進步，準備好餘下兩場比賽，目標是全取6分晉級。

日本又令歐洲勁旅失分。路透社
日本又令歐洲勁旅失分。路透社
日本又令歐洲勁旅失分。路透社
日本又令歐洲勁旅失分。路透社
荷蘭兩度領先都未能取勝，球員感到失望。路透社
荷蘭兩度領先都未能取勝，球員感到失望。路透社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
16小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
4小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
15小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
16小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
輸入外勞收緊 消息：設兩層審批人手比例變「3比1」飲食業先推 行政制裁「加辣」
政情
4小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
16小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
13小時前