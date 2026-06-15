世界盃2026│日本逼和荷蘭又令歐洲隊失分 森保一：超過1分價值的和局

日本在周日(14日)美加墨世界盃初次亮相，立即展示超強韌力，兩度落後下以2:2逼和荷蘭，於F組取得寶貴1分。東瀛軍團繼上屆擊敗西班牙和德國等隊後，首次於世盃舞台在橙軍身上搶分，再次令歐洲勁旅失分，為球隊攻入首個入球的中村敬斗矢言這場和局令大軍信心大增，教練森保一亦指這是超過1分價值的和局。

中村敬斗、鐮田大地各入一球追和

今場荷蘭憑中堅華基爾雲迪積克和森馬維的入球兩度領先，但日本頑強抵抗，由中場中村敬斗和鐮田大地各入一球追和2:2，雙方在F組各得1分。今次是日荷在世界盃第2次交手，首次是2010年南非世盃分組次輪，當時日本輸0:1，今次成功在這項世界最頂級賽事中於橙軍身上搶分而回。

連續令多支歐洲勁旅失分

事實上日本在去屆卡塔爾世盃曾擊敗德國和西班牙，加上早前友賽亦作客贏過英格蘭，如今在兩度落後的劣勢下賽和荷蘭，接連令多支歐洲頂級勁旅失分，成功證明實力。為球隊攻入首球的中村敬斗矢言，球隊取得一分信心大增：「在本屆世盃首場比賽中，面對強隊取得一場和局，毫無疑問為接下來的旅程累積了信心。對我個人來說，同樣增添了信心。我們兩次從落後的局面追回來，全隊沒有一人放棄，最終取得了成果。」

森保一：超過1分價值的和局

該隊教練森保一亦指很少球隊能在荷蘭身上搶心：「我認為這是一場超過1分價值的和局。對手是荷蘭，具有世界頂尖水平，我們以對等的視綫去戰鬥，最終兩度追平。」然而森保一亦承認球隊與荷蘭仍有一些差距，所以要本著學習的精神繼續進步，準備好餘下兩場比賽，目標是全取6分晉級。

日本又令歐洲勁旅失分。路透社

日本又令歐洲勁旅失分。路透社

荷蘭兩度領先都未能取勝，球員感到失望。路透社