世界盃2026｜總理親自贈送 葡萄牙佩戴特別手環紀念祖達

葡萄牙以特別方式紀念已故隊友迪亞高祖達。基斯坦奴朗拿度與隊友日前在邁阿密訓練期間，被拍到佩戴特製紀念手環，向祖達致意。

符合規定 可於賽場佩戴

葡萄牙於周中出戰首場世界盃決賽周分組賽鬥剛果，球隊決定將於世界盃賽事期間佩戴紀念手環，這款手環由葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）在球隊出發前往前，與眾將會面時親自送贈。域天拿透露了這條手環的故事：「當我們與總理會面時，他送了給我們。設計特意確保這是可在場上佩戴的手環，符合所有規定，上面印有所有球員的名字，以及祖達的名字。總理讓我們自行決定是否佩戴，我們懷着感激之心收下這份禮物，並選擇佩戴它。」

葡萄牙正備戰世界盃。路透社

葡萄牙眾將戴着紀念祖達的手環。路透社

葡萄牙眾將矢志為祖達完成世盃夢。路透社

馬天尼斯：要完成祖達的夢想

葡萄牙主帥馬天尼斯一直強調，祖達留下的精神遺產對球隊備戰今屆世界盃，產生了重要影響。他接受《The Athletic》的訪問時表示：「祖達是我們的明燈和榜樣，提醒我們去完成他的夢想，那就是為葡萄牙贏得冠軍，就像他協助球隊奪得歐洲國家聯賽冠軍一樣。他是我們在更衣室所建立一切的重要部分。他一直渴望贏得世界盃，因此這也成為我們的一種責任和典範。」

但域天拿選擇保持低調，表示葡萄牙並非大熱：「要保持謙遜，踢出高質足球。我們擁有天賦，現在需要的就是技術和戰術層面的發揮。」葡萄牙今屆位處K組，同組有剛果、烏茲別克和哥倫比亞。