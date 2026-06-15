世界盃2026｜索馬里球證被拒入境無緣執法 FIFA承諾全數支薪

被美國拒絕入境、無緣於世界盃執法的索馬里球證阿坦（Omar Artan）已經回國。根據《BBC》報道指，國際足協（FIFA）確認將會支付阿坦於今屆世界盃原定執法的全數薪金。

阿坦回國獲英雄式接待。路透社

阿坦回到索馬里。路透社

阿坦於2025年獲非洲足協選為最佳球證。法新社

一般而言，球證的薪金會在世界盃結束後發放，但FIFA已經行動，確保這名索馬里球證不會蒙受財務損失。阿坦早前持有效簽證抵達美國，但入境時被長時間盤問，最終被拒絕入境。他於2025年獲非洲足協選為最佳球證，此前曾兩度於非洲國家盃執法。

美國政府官員早前表示，阿坦被拒入境是因其涉嫌「與恐怖組織成員有關聯」；在機場長達11小時的盤問期間，入境人員就他是否與武裝組織Al Shabab聯繫查問。阿坦強烈否認有任何相關聯繫，並對事件深感痛心，「我持有合法文件及所有所需證件。我擁有合法簽證。我只是努力追尋夢想的球證，而來到世界盃是我人生中最大的夢想。」阿坦已經回到索馬里，並獲得數千名民眾英雄式歡迎。