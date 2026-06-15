Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜日本兩度落後追平 2：2賽和荷蘭

足球世界
更新時間：06:04 2026-06-15 HKT
發佈時間：06:04 2026-06-15 HKT

美加墨世界盃F組大戰，荷蘭與日本於今晨交鋒，荷蘭兩度領先下被日本兩度追平，最終兩軍踢成2：2。

日本入局較快，直至上半場中段均佔較穩定的控球權，極有耐性地組織攻勢。荷蘭到補水暫停後於運動戰有起色，他們上半場最有威脅埋門來自死球，耶爾馬倫於33分鐘接應右路角球，但他的近門頭槌被日本門將鈴木彩艷擋走。日本上半場末段有兩次極具威脅的埋門，先是中村敬斗於43分鐘接應右路傳中，無人看管下射門但斜出；之後上田綺世於45分鐘接應直線，於中線第一時間起腳但射中網側。兩軍半場互交白卷。

久保建英於75分鐘傷出。路透社
久保建英於75分鐘傷出。路透社
鎌田大地於88分鐘為日本扳平2：2。路透社
鎌田大地於88分鐘為日本扳平2：2。路透社
荷蘭兩度攻破日本大門。路透社
荷蘭兩度攻破日本大門。路透社

下半場入球梅花間竹

兩軍下半場共轟4球。荷蘭於51分鐘打開紀錄，他們一次左路死球於前柱被解圍，皮球之後運到右路再傳中，接應的雲迪積克頭槌攻門擦遠柱入網，「橙衣軍團」領先1：0。日本於6分鐘後扳平，中村敬斗在禁區邊起腳，射破荷蘭門將華布根的十指關，追和1：1。

鎌田大地88分鐘建功

橙衣軍團於64分鐘再次領先，森馬維在右路推大位起左腳，燙遠柱入網。日本於88分鐘再度扳平，鎌田大地接應右路角球頂入，為日本追成2：2平手。

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
11小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
11小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
12小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
11小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
9小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
21小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
2026-06-14 06:00 HKT
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT