世界盃2026｜日本兩度落後追平 2：2賽和荷蘭
更新時間：06:04 2026-06-15 HKT
發佈時間：06:04 2026-06-15 HKT
發佈時間：06:04 2026-06-15 HKT
美加墨世界盃F組大戰，荷蘭與日本於今晨交鋒，荷蘭兩度領先下被日本兩度追平，最終兩軍踢成2：2。
日本入局較快，直至上半場中段均佔較穩定的控球權，極有耐性地組織攻勢。荷蘭到補水暫停後於運動戰有起色，他們上半場最有威脅埋門來自死球，耶爾馬倫於33分鐘接應右路角球，但他的近門頭槌被日本門將鈴木彩艷擋走。日本上半場末段有兩次極具威脅的埋門，先是中村敬斗於43分鐘接應右路傳中，無人看管下射門但斜出；之後上田綺世於45分鐘接應直線，於中線第一時間起腳但射中網側。兩軍半場互交白卷。
下半場入球梅花間竹
兩軍下半場共轟4球。荷蘭於51分鐘打開紀錄，他們一次左路死球於前柱被解圍，皮球之後運到右路再傳中，接應的雲迪積克頭槌攻門擦遠柱入網，「橙衣軍團」領先1：0。日本於6分鐘後扳平，中村敬斗在禁區邊起腳，射破荷蘭門將華布根的十指關，追和1：1。
鎌田大地88分鐘建功
橙衣軍團於64分鐘再次領先，森馬維在右路推大位起左腳，燙遠柱入網。日本於88分鐘再度扳平，鎌田大地接應右路角球頂入，為日本追成2：2平手。
最Hit
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
2026-06-13 22:36 HKT
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
2026-06-14 06:00 HKT
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
2026-06-13 13:00 HKT