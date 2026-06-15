世界盃2026｜日本兩度落後追平 2：2賽和荷蘭

美加墨世界盃F組大戰，荷蘭與日本於今晨交鋒，荷蘭兩度領先下被日本兩度追平，最終兩軍踢成2：2。

日本入局較快，直至上半場中段均佔較穩定的控球權，極有耐性地組織攻勢。荷蘭到補水暫停後於運動戰有起色，他們上半場最有威脅埋門來自死球，耶爾馬倫於33分鐘接應右路角球，但他的近門頭槌被日本門將鈴木彩艷擋走。日本上半場末段有兩次極具威脅的埋門，先是中村敬斗於43分鐘接應右路傳中，無人看管下射門但斜出；之後上田綺世於45分鐘接應直線，於中線第一時間起腳但射中網側。兩軍半場互交白卷。

久保建英於75分鐘傷出。路透社

鎌田大地於88分鐘為日本扳平2：2。路透社

荷蘭兩度攻破日本大門。路透社

下半場入球梅花間竹

兩軍下半場共轟4球。荷蘭於51分鐘打開紀錄，他們一次左路死球於前柱被解圍，皮球之後運到右路再傳中，接應的雲迪積克頭槌攻門擦遠柱入網，「橙衣軍團」領先1：0。日本於6分鐘後扳平，中村敬斗在禁區邊起腳，射破荷蘭門將華布根的十指關，追和1：1。

鎌田大地88分鐘建功

橙衣軍團於64分鐘再次領先，森馬維在右路推大位起左腳，燙遠柱入網。日本於88分鐘再度扳平，鎌田大地接應右路角球頂入，為日本追成2：2平手。