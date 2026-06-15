西甲｜皇家馬德里與車路士達成協議 勢5180萬鎊簽古古列拿

皇家馬德里今個夏天於轉會市場相當活躍，最新收購是車路士後衛古古列拿。根據《BBC》報道，皇家與車路士就收購古古列拿達成協議，轉會費約5180萬鎊。

古古列斯正身處美國，與西班牙大軍備戰世界盃。皇馬在佩雷斯連任主席後，正式官宣由摩連奴接過帥位。「銀河艦隊」今夏收購目標除了免費簽入干拿迪，還有力爭羅致同樣是自由身的貝拿度施華。多間英國傳媒今晨指，皇馬已經與車路士達成收購古古列拿的協議。

古古列拿將代表西班牙出戰世界盃。路透社

古古列拿4年前轉投車路士。路透社

古古列拿將於世界盃後，完成轉會皇家馬德里手續。路透社

將於世界盃後完成轉會

《BBC》稱古古列拿這宗收購，轉會費為4750萬鎊，另外其他費用，總值可達5180萬鎊；車路士4年前以6300萬鎊，由白禮頓收購古古列拿。報道指這名西班牙國腳將於世界盃結束後，完成轉會手續。

曾公開批評車路士轉會政策

古古列拿早前曾公開批評車路士的轉會政策，以及年初讓前領隊馬列斯卡離任的決定。他傳出獲得多間球會的青睞，除了馬德里體育會和曼城，還有重返巴塞隆拿這個選項，但他最終勢將加盟巴塞的宿敵。

現年27歲的古古列拿，於2012年由愛斯賓奴青年軍轉投巴塞青年軍，於2017年升上一隊，但他大部份時間只有在預備組或者外借，最終於2020年轉投基達菲，到2021年外闖登陸英超效力白禮頓一季，於2022年轉投車路士。