世界盃2026｜德國大勝7：1 庫拉索轟隊史第一球

美加墨世界盃，庫拉索今晨在E組首場分組賽挑戰德國，射入隊史第一球創下歷史。但這個人口僅15.6萬的小島的實力，與德國仍然有差距，最終庫拉索以1：7落敗。

庫拉索21分鐘創歷史

德國於6分鐘便打開紀錄，菲歷斯尼美查禁區頂與域斯撞牆後，第一時間燙射，庫拉索門將艾萊隆姆只能原地呆望皮球直飛網仔。德國領先1：0，是今屆目前為止最早的入球。庫拉索則於21分鐘創下歷史，高文倫西亞於禁區邊起腳，省中德國守將稍稍改變方向，射破紐亞的十指關扳平1：1，是庫拉索隊史上世界盃第一球。

穆斯亞拿窄角度起腳破網。路透社

夏維斯完半場前為德國射入12碼。路透社

庫拉索轟隊史於世界盃的第一球。路透社

夏維斯今場梅開二度。路透社

德國在補水暫停後穩住節奏，尼高舒洛達碧克28分鐘接應右路罰球頭槌攻門，被庫拉索門將艾萊隆姆精彩托出底線。舒洛達碧克於38分鐘再有機會，他接應右路角球近門頭槌攻門，今次頂破庫拉索大門，助德國領先2：1。上半場補時3分鐘，尼美查於禁區內被踢跌，德國獲得12碼，由夏維斯操刀中鵠，助球隊領先3：1完半場。

夏維斯梅開二度

德國下半場甫開賽便再入球，穆斯亞拿窄角度起腳破網。他們於68分鐘再次射破庫拉索大門，尼敦布朗接應丹尼斯烏達夫的傳送，起右腳射入遠柱，德國領先到5：1。庫拉索的馬加列達於75分鐘射門僅僅高出，算是他們在下半場最有威脅的攻勢。但轉個頭他們再失一球，德國由烏達夫射成6：1。夏維斯於88分鐘為德國埋齋射成7：1，個人梅開二度。