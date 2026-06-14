Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯唔想用1.5億同時簽賀爾和東拿利 只考慮前者補強左閘

足球世界
更新時間：17:59 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:59 2026-06-14 HKT

美加墨世界盃正進行得如火如荼，各支歐洲豪門亦沒有放下步伐，積極引援備戰新球季。據報曼聯同時相中了紐卡素左閘利維斯賀爾(Lewis Hall)和中場辛度東拿利(Sandro Tonali)，但理解到要同時簽下兩人需花費1億5000萬歐羅，所以決定只會努力運作前者的交易，補強左閘位置，中場方面寧願選擇其他人選。

對賀爾和東拿利同時有興趣 惟嫌打包費太高

意大利轉會專定羅馬諾周六報導，曼聯同時對紐卡素的利維斯賀爾和辛度東拿利有興趣，兩人都在他們的引援名單上。然而喜鵲不願意同時放走兩名主力，如果曼聯出手打包兩人，轉會費合共超過1億5000萬歐羅，紅魔認為價錢太高，所以只會集中火力運作賀爾的轉會交易，不會跟進東拿利的交易。事實上曼聯已接近簽下巴西中場艾達臣荷臣，目前還有其他中場轉會目標，東拿利不是必買人選。

中場另覓人選 全力運作賀爾加盟

反而市場上可供選擇的左後衛人選不多，早前與紐卡素主教練艾迪賀維鬧翻的利維斯賀爾，是少有的選擇。紅魔關注這名21歲英格蘭新星已有一段時間，過去兩、三日與他的經理人團隊保持緊密接觸，希望與他在個人條款達成共識後，就向紐卡素出價求購。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
影視圈
6小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
9小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
19小時前
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
影視圈
2小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
12小時前
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
港人對鞋帶的「執著」？港漂甩鞋帶獲途人提醒感窩心 港網民2原因解釋：刻在血脈裏的動作
生活百科
7小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
8小時前