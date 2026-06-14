英超│曼聯唔想用1.5億同時簽賀爾和東拿利 只考慮前者補強左閘

美加墨世界盃正進行得如火如荼，各支歐洲豪門亦沒有放下步伐，積極引援備戰新球季。據報曼聯同時相中了紐卡素左閘利維斯賀爾(Lewis Hall)和中場辛度東拿利(Sandro Tonali)，但理解到要同時簽下兩人需花費1億5000萬歐羅，所以決定只會努力運作前者的交易，補強左閘位置，中場方面寧願選擇其他人選。

對賀爾和東拿利同時有興趣 惟嫌打包費太高

意大利轉會專定羅馬諾周六報導，曼聯同時對紐卡素的利維斯賀爾和辛度東拿利有興趣，兩人都在他們的引援名單上。然而喜鵲不願意同時放走兩名主力，如果曼聯出手打包兩人，轉會費合共超過1億5000萬歐羅，紅魔認為價錢太高，所以只會集中火力運作賀爾的轉會交易，不會跟進東拿利的交易。事實上曼聯已接近簽下巴西中場艾達臣荷臣，目前還有其他中場轉會目標，東拿利不是必買人選。

中場另覓人選 全力運作賀爾加盟

反而市場上可供選擇的左後衛人選不多，早前與紐卡素主教練艾迪賀維鬧翻的利維斯賀爾，是少有的選擇。紅魔關注這名21歲英格蘭新星已有一段時間，過去兩、三日與他的經理人團隊保持緊密接觸，希望與他在個人條款達成共識後，就向紐卡素出價求購。