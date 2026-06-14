世界盃2026│土耳其被澳洲高效率剋制 核心艾達古拿8次射門變「浪射王」

周六(13日)美加墨世界盃D組首輪，土耳其在全場擁有70%控球率和30次射門的情況下，被高效率的澳洲剋制，後者4次中目標攻門就入2球，最終輸0:2。土耳其中場核心艾達古拿全場106次觸球，並有8次射門，可是大部份都沒有威脅變成「浪射王」，教練蒙迪拿矢言知道澳洲會踢防守，但戰術走勢與部署不同。

狂失30腳無入波 蒙迪拿矢言預計到守唔到

以地面推進和小組組織為主的土耳其，今場被踢法簡單直接的澳洲剋制。土耳其全場共有70%控球率，30次射門僅8次命中目標，8次角球亦未能轉化成入球；相反袋鼠軍團9次攻門4次中框，靠鋒將伊蘭觀達和中場干拿麥卡菲各入一球，以高效率的防守反擊戰術贏2:0。土耳其教練蒙迪拿矢言戰況不似預期：「這場比賽的戰術走勢與我們的預期不符。我們知道他們會收縮防守伺機而動，並預計到他們會使用反擊戰術，但最終失了2球，所以非常失望。」

艾達古拿變「浪射王」 做唔到中場大腦

而效力西甲豪門皇家馬德里的土耳其中場核心艾達古拿原本被寄予厚望，但他在人生首場世盃表現平平。踢足全場的他8次起腳僅3次命中目標，只有上半場一次撞射較具威脅，其餘多次遠射高出，變「浪射王」。同時他106次觸球，取得大量的球權，但5次射門僅1次成功，5次嘗試過人亦只有1次做到，12次地面對抗勝出4次，並18次失去控球權，以中場大腦的角度去量化，表現並不合格。