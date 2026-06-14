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世界盃2026｜亞洲3支亮相球隊首輪不敗 澳洲2:0挫土耳其

足球世界
更新時間：15:21 2026-06-14 HKT
發佈時間：15:21 2026-06-14 HKT

美加墨世界盃亞洲球隊大豐收，澳洲憑伊蘭古達和干拿麥卡菲先後建功下，以2:0擊敗坐擁多名效力歐洲球會球員的土耳其，升上D組第二，目前三支已亮相的亞洲球隊，在首輪保持不敗。

澳洲挫土耳其 亞洲三代表齊不敗

今場賽前手握效力皇家馬德里的艾達古拿、國際米蘭的查漢奴古等歐洲豪門球員的土耳其被看高一線，但比賽內容卻未如外界預料，澳洲在27分鐘憑一次反擊，由伊蘭古達左路接應奧干安格士打快攻，突破後推順後起腳破網為澳洲先開記錄。在易邊後落後的土耳其加強攻勢，雖屢次攻門但都無攻而還，反而75分鐘「補水暫停」後再被澳洲把握機會，由干拿麥卡菲射成2:0，之後亦再沒有創造過入球。

澳洲今場勝仗後升上小組第2，並有2球優勢出線形勢大好，而目前加上周六深夜卡塔爾1:1逼和瑞士，以及在12日南韓2:1擊敗捷克，目前三支已亮相的亞洲球隊亦保持不敗。
 

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