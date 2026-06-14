世界盃2026│摩洛哥賽和巴西非爆冷 兩隊世界排名差1位 分組唯一前10名對決

周六(14日)美加墨世界盃C組首輪，巴西1:1逼和摩洛哥，有媒體和球迷形容賽果為爆冷。然而摩洛哥在上屆世盃的成績比巴西更佳，雙方的世界排名亦僅差1位，森巴排第6高一名，加上今仗是本屆世盃72場分組賽中唯一的前10位對碰，並非冷門賽果。

分組唯一世界前10名對決

摩洛哥今場在統計數據上與巴西分庭抗禮，和波相當合理。事實上比賽沒有任何爆冷的味道，皆因兩隊的世界排名僅相差1位，森巴排第6位，摩洛哥就第7位，整體實力接近。今仗不僅是本屆世盃小組賽排名最接近的頂級較量，亦是分組階段唯一一場世界前10位球隊對決的賽事。

摩洛哥實力近年大幅提升

此外，摩洛哥在上屆卡塔爾世界盃取得第4名，成績比起在8強不敵克羅地亞出局的巴西更佳，加上摩軍於年初贏得非洲國家盃冠軍，去年亦取得世青盃錦標，其實力早已躋身世界前列，所以逼和森巴軍團並非爆冷。