世界盃2026｜蘇格蘭1:0險勝海地 麥甘尼成蘇格蘭隊史最大世界盃入波球員

世界盃2026周日C組第2場，由蘇格蘭對上海地，最終蘇格蘭憑約翰麥甘尼一箭定江山，助力球隊取得首勝，這球入球亦令麥甘尼成為隊史年紀最大在世界盃入球的球員。

麥甘尼一球定生死 成隊史最大年紀入波球員

蘇格蘭自1998年後相隔28年再次闖入決賽周，而今屆首場賽事便對上相隔52年再亮相世界盃的海地，蘇格蘭上半場亦更為主動，在29分鐘便由阿當斯施射被門將撲出，但皮球落到麥甘尼腳下隨即抽射射中人彈入網，助蘇格蘭以1:0返回更衣室。易邊後海地增強攻勢，創造出不少機會，但仍未能為球隊打開記錄，最終蘇格蘭以1:0擊敗海地，全取3分升上小組榜首。

麥甘尼亦以31歲238日成為蘇格蘭隊史中年紀最大在世界盃入波的球員，超越達格利殊在1982年對紐西蘭以31歲103日的記錄，這位效力阿士東維拉的中場最近狀態火熱，近10場在不同賽事攻入4球，亦助球隊勇奪歐霸盃冠軍，麥甘尼賽後對入球表示：「這很瘋狂，雖然這不是我的最佳入球，但誰在乎呢。」他亦指：「一代球迷可能都未見過這樣的場景，希望孩子們明天睡醒會滿臉自豪，這也為下場對摩洛哥打好根基。」

