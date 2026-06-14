世界盃2026｜雲尼斯奧斯關鍵扳平 巴西1:1賽和摩洛哥

世界盃C組首戰便以「強強對決」打開序幕，由巴西對上摩洛哥，2支隊伍都被視為出線大熱，今場勝負亦將直接影響出線形勢，摩洛哥早段憑沙巴利先開記錄，但巴西憑雲尼斯奧斯攻入關鍵一球，最終以1:1賽和作結。

摩洛哥早段憑沙巴利先開記錄。AFP

沙巴利接應巴謙戴亞斯一球直傳，引出巴西門將艾利臣比加出營後冷靜笠射破網。AFP

絞肉機大戰！ 巴西戰平摩洛哥

五屆世界盃冠軍「森巴軍團」今屆在換帥安察洛堤首次征戰世界盃，但今場萬眾期待入選的尼馬因傷仍未能上陣，而摩洛哥作為上屆殿軍亦同樣不容小覷，而今場亦打得相當緊湊，上半場早段摩洛哥控球率亦較為佔優，21分鐘就憑一次反擊，由沙巴利接應巴謙戴亞斯一球直傳，引出巴西門將艾利臣比加出營後冷靜笠射破網，但領先並未維持多久，32分鐘巴西就憑雲尼斯奧斯左路個人突破後窄角度燙射扳平，以1:1返回更衣室。

雲尼斯奧斯攻入關鍵一球扳平。AFP

易邊後安察洛堤換人求變見成效，巴西攻勢明顯增加，但始終未能再開記錄，到下半場後段雙方攻勢亦明顯放緩，最終亦以1:1戰平作結。