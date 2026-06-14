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世界盃2026｜歐聯勝負帶入法國隊 麥巴比談沙列巴與PSG幫 「安慰一人較易」

足球世界
更新時間：07:36 2026-06-14 HKT
發佈時間：07:36 2026-06-14 HKT

巴黎聖日耳門於歐聯決賽擊敗阿仙奴，這場決戰的勝負情緒帶到法國國家隊。麥巴比透露落敗的阿仙奴守將威廉沙列巴，需要在一眾奪冠的PSG隊友間平衡複雜情緒。

沙列巴因傷繼續缺席操練，令人擔心他能夠趕及復出分組賽首戰鬥塞內加爾。除了身體傷勢，沙列巴在法國國家隊大軍還要面對心理上的挑戰。

「深知歐聯決賽飲恨滋味」

麥巴比透露法國更衣室目前的氣氛正面，談到沙列巴「獨力面對」PSG眾將，麥巴比表示：「我很快便向我的PSG隊友送上祝賀。要安慰1名在歐聯落敗的隊友（沙列巴），總比安慰5名隊友容易。他們所取得的成就非常出色。我知道歐聯決賽飲恨是什麼感受，因此我們都嘗試安慰沙列巴。更衣室氣氛很好，現在我們專注於自己的目標，那就是世界盃。」

法國大軍星光熠熠。路透社
法國大軍星光熠熠。路透社
麥巴比指全隊都嘗試安慰沙列巴。路透社
麥巴比指全隊都嘗試安慰沙列巴。路透社
法國首戰鬥塞內加爾。路透社
法國首戰鬥塞內加爾。路透社

離高路斯紀錄差4球

至於麥巴比，他在過去兩屆世界盃已攻入12球，距離紀錄保持者、德國名宿高路斯僅差4球，但他堅持個人榮譽並非首要考慮：「能夠躋身頂級射手名單當然很好，不過我不太確定這是否公平，因為他們都比我年長。我很幸運能夠參加兩屆世界盃，並且走得很遠，同時有不錯的表現。當然，我希望繼續創造歷史，但我最希望的是帶着世界盃返回法國。」他強調自己的體能沒有問題，狀態正處巔峰，將可以出盡全力為法國爭冠。

法國於今屆美加墨世界盃位處I組，先後將與塞內加爾、伊拉克和挪威交鋒。

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