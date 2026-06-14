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世界盃2026｜伊朗4人上訴得直獲准入境美國 加納促加拿大重新考慮柏迪簽證

足球世界
更新時間：06:37 2026-06-14 HKT
發佈時間：06:37 2026-06-14 HKT

伊朗世界盃代表團就被拒美國簽證一事上訴，其中4人上訴得直，但仍有11名成員無法隨隊入境美國。至於加納則促請加拿大重新考慮湯馬士柏迪的簽證申請。

伊朗足總主席泰基續被拒入境

伊朗上周指摘美國拒絕向部分職員發出簽證，該國足總這些職員「不可或缺」。伊朗最初遭美國拒絕入境的成員有15人，其中10人在抵達墨西哥後提交了新的簽證申請，其中4人上訴成功，獲發簽證者包括1名擔任分析師的技術團隊成員及2名FIFA部門官員。其餘6人的上訴再度遭拒，包括伊朗足總主席泰基（Mehdi Taj）。

伊朗的3場分組賽均在美國舉行，先於6月15日在洛杉磯鬥新西蘭，展開世界盃之旅，之後在同一城市鬥比利時，最後於西雅圖鬥埃及。

柏迪被加拿大拒絕入境。路透社
柏迪被加拿大拒絕入境。路透社
柏迪否認指控。路透社
柏迪否認指控。路透社
伊朗代表團多名成員被拒入境美國。路透社
伊朗代表團多名成員被拒入境美國。路透社
伊朗正在墨西哥備戰。路透社
伊朗正在墨西哥備戰。路透社

加納外交部：加拿大決定極不公平

另外，加納政府就中場湯馬士柏迪被拒入境加拿大一事，呼籲對方重新審視。柏迪目前在英國面對強姦及性侵官司，他已經否認所以控罪，案件目前仍在審理階段，未有裁決。

加納外交部發表聲明，就拒絕他入境的決定呼籲進行審查，形容有關決定「蠻橫且極不公平」：「加納尊重加拿大執行移民法律的主權權利，但認為在未有司法裁決的情況下，單憑未經證實的指控作出相關決定，令人質疑其公平性。」

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