世界盃2026｜FIFA要求埃及改波衫設計 須棄印非洲盃7粒星

埃及自2018年後重返世界盃，但球衣未能將七屆非洲國家盃冠軍印上。埃及足總表示經國際足總提醒，世界盃期間球衣上的星星，只能用於紀念世界盃冠軍。

賽事期間星星只能紀念世盃冠軍

埃及球衣在徽章上印有7粒星星，用以紀念7次非洲國家盃的勝利。而一般來說，在球衣上印上星星以紀念歷史榮譽，由各國家隊自行決定，不同的國家足總對相關規定有各自的詮釋。然而，FIFA堅持在世界盃期間，球衣上的星星只能用於紀念世界盃冠軍。

埃及在世界盃前的友誼賽，仍然穿着印有七粒星的波衫。路透社

世界盃期間，球衣的星星只能用以紀念世界盃冠軍。路透社

「屬常規步驟」

埃及足總傳媒主任向ESPN表示：「這是例行程序，FIFA於4個月前已就世界盃期間不得在國家隊球衣上，展示非洲國家盃星星的問題通知我們。這只是常規步驟，我們早已預料到這一點，並提前做好了充分準備。」埃及在今屆美加墨世界盃位處G組，分組賽首戰將硬撼比利時，之後再鬥新西蘭和伊朗。

烏拉圭是唯一例外

這項規定的唯一例外是烏拉圭，這支兩屆世界盃冠軍獲准印上4顆星星；除了分別代表1930年和1950年的世界盃冠軍，另外兩顆則是代表1924年和1928年的奧運金牌，兩屆奧運均由FIFA主辦。