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世界盃2026｜瑞士26次攻門屢失機 卡塔爾94分鐘扳平取隊史第一分

足球世界
更新時間：05:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：05:18 2026-06-14 HKT

美加墨世界盃第3個比賽日，B組的瑞士全場狂攻下，大部分時間只以一球領先，最終被卡塔爾於94分鐘扳平1：1完場。卡塔爾取得隊史於世界盃的第一分。

瑞士全場佔得主動，早段已經有不少黃金機會，包括6分鐘把握卡塔爾一次後防誤會，瑞士於中圈附近截得皮球，但丹尼杜耶的射門被卡塔爾門將阿般拿達撲出。10分鐘，丹尼杜耶再有機會，但他接應左路傳中無人看管下起腳高出。

高基希94分鐘為卡塔爾扳平。路透社
高基希94分鐘為卡塔爾扳平。路透社
卡塔爾取得隊史於世界盃第一分。路透社
卡塔爾取得隊史於世界盃第一分。路透社

瑞士17分鐘入12碼領先

瑞士於13分鐘獲得12碼，費奧拿接應二傳楔前，卡塔爾門將阿般拿達出迎慢一步，將對方撲跌，球證直指12碼點；《ITV》旁述一度認為費奧拿越位在先，但經VAR檢查後12碼判決維持。瑞士由比列安保路操刀極刑，門將捉錯路下入網，瑞士於17分鐘打開紀錄，半場領先1：0。

卡塔爾全場處於劣勢，上半場43分鐘艾美臣祖利亞的射門算是較為近磅，但被瑞士門將高布爾撲出底線。下半場瑞士繼續狂攻，但75分鐘魯賓華加斯的單刀被撲出，轉個頭到比列安保路有單刀機會，但他的射門雖然過到門將，但僅僅斜出。

瑞士全場26次攻門

瑞士全場26次攻門，但遲遲未能拉開比數，最終付出代價。卡塔爾於94分鐘憑高基希接應左路傳中，力壓敵軍守將頭槌攻門破網，為卡塔爾扳平1：1完場，取得隊史世界盃的第一分。

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