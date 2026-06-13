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世界盃2026│巴西延續中堅做隊長傳統 馬昆奴斯領軍明早出戰

足球世界
更新時間：19:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-13 HKT

巴西在香港時間明早(14日)6時於美加墨世界盃亮相，在C組首輪對摩洛哥。森巴軍團26人大軍名單中，有11人年過30歲，多人都有豐富國際賽經驗，當中效力巴黎聖日耳門的中堅馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos)將以隊長身份領軍出戰，中場卡斯米路(Casemiro)就是球隊副隊長。

馬昆奴斯成為隊長 卡斯米路任副隊長

今屆世盃巴西有多位經驗豐富的老將，大部份集中在中後場，3位門將都年過30歲，8名守將有5人已過而立之年，中場亦有卡斯米路和法賓奴泰華利斯兩位老將，前線則有回歸的尼馬。多位老將在陣，巴西隊長臂章爭持激烈，安察洛堤早前宣布26人大軍名單時，同時公布委任擁有105頂喼帽的馬昆奴斯為球隊今屆賽事隊長，2011年起入選森巴大軍的中場卡斯米路，就是副隊長。

連續5屆世盃由中堅任隊長

而曾出任巴西隊長多時的尼馬，闊別國際賽近3年在今次決賽周才重返回家隊，所以未能取得隊長臂章。值得一提，巴西過去3屆世界盃的隊長都是堤亞高施華(Thiago Silva)，10世盃的隊長就是盧斯奧(Lucio)，今屆延續由中堅出任隊長的傳統。

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