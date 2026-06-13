Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜挪威整裝待發出擊 夏蘭特用《挪威的森林》預熱

足球世界
更新時間：15:46 2026-06-13 HKT
發佈時間：15:46 2026-06-13 HKT

挪威今屆相隔28年再闖世界盃決賽周，大軍亦準備就緒力爭直闖入淘汰賽，陣中神鋒艾寧夏蘭特最近亦動作多多，除了早前擔任「王老吉」代言人拍攝搞怪廣告外，近日更在抖音連發2文配上伍佰名曲《挪威的森林》，算是間接為球隊應援。

挪威今屆相隔28年再闖世界盃決賽周。AFP
挪威今屆相隔28年再闖世界盃決賽周。AFP
效力曼城的挪威前鋒夏蘭特，今屆美加墨世界盃首次代表國家隊出戰世界盃。AFP
效力曼城的挪威前鋒夏蘭特，今屆美加墨世界盃首次代表國家隊出戰世界盃。AFP

夏蘭特發文配《挪威的森林》曲線為球隊打氣

效力曼城的挪威前鋒夏蘭特，今屆美加墨世界盃首次代表國家隊，早前他亦成為王老吉的代言人，除了拍攝造型照外，更用打氣歌《Haaland Song》翻拍成搞怪廣告，一度成為網絡熱話。

夏蘭特用一段自己身穿挪威隊服打坐的影片搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》。抖音截圖
夏蘭特用一段自己身穿挪威隊服打坐的影片搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》。抖音截圖
夏蘭特再發文配同一歌曲，配文指「我好喜歡這首歌」。抖音截圖
夏蘭特再發文配同一歌曲，配文指「我好喜歡這首歌」。抖音截圖
夏蘭特搞怪發文引起網民討論。抖音截圖
夏蘭特搞怪發文引起網民討論。抖音截圖

近期「魔人」再有新搞作，一連2日在抖音發文，先用一段自己身穿挪威隊服打坐的影片，配文坐等上場，重點是搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》作為配樂成一段熱話，怎料今日夏蘭特再出招，再發文配同一歌曲，配文指「我好喜歡這首歌」，亦算是曲線為挪威出戰前預熱。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
6小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
01:11
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
突發
3小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
9小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
5小時前
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍應上錯含糖汽水 3漢「屈」免單嘴臉瘋傳︱有片
即時中國
2026-06-12 07:00 HKT
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
網紅辣媽「3分鐘全裸片」誤傳家長群組 榜一大哥竟是小孩同學爸
即時中國
23小時前
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
保安員真係「冇嘢做」？ 高學歷後生仔入行3年驚覺中伏 實Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
00:59
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
突發
1小時前
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
07:59
陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神
影視圈
2小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT