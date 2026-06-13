世界盃2026｜挪威整裝待發出擊 夏蘭特用《挪威的森林》預熱

挪威今屆相隔28年再闖世界盃決賽周，大軍亦準備就緒力爭直闖入淘汰賽，陣中神鋒艾寧夏蘭特最近亦動作多多，除了早前擔任「王老吉」代言人拍攝搞怪廣告外，近日更在抖音連發2文配上伍佰名曲《挪威的森林》，算是間接為球隊應援。

挪威今屆相隔28年再闖世界盃決賽周。AFP

效力曼城的挪威前鋒夏蘭特，今屆美加墨世界盃首次代表國家隊出戰世界盃。AFP

夏蘭特發文配《挪威的森林》曲線為球隊打氣

效力曼城的挪威前鋒夏蘭特，今屆美加墨世界盃首次代表國家隊，早前他亦成為王老吉的代言人，除了拍攝造型照外，更用打氣歌《Haaland Song》翻拍成搞怪廣告，一度成為網絡熱話。

夏蘭特用一段自己身穿挪威隊服打坐的影片搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》。抖音截圖

夏蘭特再發文配同一歌曲，配文指「我好喜歡這首歌」。抖音截圖

夏蘭特搞怪發文引起網民討論。抖音截圖

近期「魔人」再有新搞作，一連2日在抖音發文，先用一段自己身穿挪威隊服打坐的影片，配文坐等上場，重點是搭配了歌手伍佰的名曲《挪威的森林》作為配樂成一段熱話，怎料今日夏蘭特再出招，再發文配同一歌曲，配文指「我好喜歡這首歌」，亦算是曲線為挪威出戰前預熱。

