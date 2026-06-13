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世界盃2026│巴西明早亮相鬥摩洛哥 正選11人曝光根夏任正選 尼馬受傷倦勤

足球世界
更新時間：14:25 2026-06-13 HKT
發佈時間：14:25 2026-06-13 HKT

巴西明早(14日)將會於美加墨世界盃亮相，在C組首輪對摩洛哥。今場是名帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)接手森巴兵團後，首場國際大賽，據報他已決定好正選名單，當中最具懸念的前鋒位置，將會給予效力曼聯的馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)，力壓安迪歷(Endrick)擔正，而星將尼馬(Neymar)因小腿傷患未瘉料不會披甲。(Now618、616台周日早上6:00直播)

根夏力壓安迪歷做箭頭

安察洛堤去年5月接手巴西國家隊，經過逾一年的磨合和試煉下，今場迎來首個世界大賽的考驗。西班牙《馬卡報》透露，安帥已確定了香港時間明早(14日)6時對摩洛哥的正選陣容，當中最具懸念的前鋒位置，將由馬菲奧斯根夏擔任。消息人士透露，鑑於摩洛哥邊線衝擊力極強，安察洛堤首要考慮前場攔截和逼搶能力，所以希望派遣一位能夠回徹到左翼協助雲尼斯奧斯祖利亞防守的中鋒，這角色就交由根夏擔任，此子比起另外兩位前鋒安迪歷和伊戈泰亞高更具防守性，逼搶能力亦更強。

主動逼搶得到安察洛堤青睞

而安帥將會排出4231陣式，根夏身後3人，將會是拉芬夏比洛尼、雲尼斯奧斯和雷斯軒歷基，後兩人分任左右翼，拉芬夏就移入中路踢進攻中場。雙防守中場就由卡斯米路和般奴古馬雷斯出任，後防4人組分別是丹尼路雷斯、加比爾馬加希斯、馬昆奴斯哥利亞和阿歷斯辛度，門將就是艾利臣比加。

巴西世盃首輪預計正選陣容(4231)

艾利臣比加
丹尼路雷斯    加比爾馬加希斯    馬昆奴斯哥利亞    阿歷斯辛度
卡斯米路    般奴古馬雷斯
雷斯軒歷基    拉芬夏比洛尼    雲尼斯奧斯祖利亞
馬菲奧斯根夏

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