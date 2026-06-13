世界盃2026｜美國主場響頭炮 洛杉磯變荷里活紅地氈 碧咸孖湯告魯斯睇波 網紅IShowSpeed激動險翻欄

美加墨世界盃踏入第二個比賽日，繼墨西哥與加拿大後，另一東道主美國亦正式登場！美國坐鎮洛杉磯球場迎戰巴拉圭，最終兵不血刃以4:1大勝對手，順利打響頭炮。不過，這場比賽的焦點不僅在綠茵場上，觀眾席更是星光熠熠，荷里活巨星、各界名人雲集，陣容堪比奧斯卡頒獎禮！

SoFi體育場易名 迎逾7萬球迷

美國隊今仗的主場大有來頭。這座可容納70,492名觀眾的頂級場館原名為SoFi體育場（SoFi Stadium），但礙於國際足協對非官方贊助商的嚴格規定，世盃期間暫時易名為「洛杉磯球場」（Los Angeles Stadium）。該場館今屆將舉辦8場賽事，而美國男足這場萬眾矚目的首戰正是其中之一。

碧咸親民派簽名 里安納度低調現身

美國隊首戰交出足金霸氣，一眾入場觀戰的名人亦睇得相當投入。透過轉播鏡頭可見，看台上星光熠熠：剛結束香港行的「萬人迷」碧咸（David Beckham），偕同愛妻維多利亞（Victoria Beckham）及荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）齊齊現身看台，碧咸更親民地為球迷簽名及打招呼；影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）則戴上棒球帽低調觀賽。

碧咸（右）及湯告魯斯（左）耐心為球迷簽名。路透社

碧咸（右）及湯告魯斯（左）現場觀賽。AFP

碧咸（中），偕同愛妻維多利亞（右）及荷里活巨星湯告魯斯（左）。AP

影帝里安納度狄卡比奧（左）戴上棒球帽低調觀賽。X截圖

此外，畢彼特（Brad Pitt）、前世界首富比爾蓋茨（Bill Gates）、NBA名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），以及人氣歌手Justin Bieber與愛妻Hailey Bieber亦是座上客，場面熱鬧。

畢彼特（左）來到現場觀賽。X截圖

前世界首富比爾蓋茨。X截圖

NBA名宿「天勾」渣巴（左）現場觀賽。X截圖

人氣歌手Justin Bieber（右）與愛妻Hailey Bieber（中）。X截圖

安雅著阿根廷波衫踩場 IShowSpeed開Live險暴走

除了超強星陣，看台上亦有不少有趣畫面。人氣女星安雅泰萊祖兒（Anya Taylor-Joy）身穿阿根廷波衫「踩場」觀賽；而剛在開幕禮完成表演的天后Katy Perry，亦火速回到看台，與男友、加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）拍拖睇波。

不過，全場最「搶Fo」的莫過於剛入選「2026年體育界最具影響力百大人物」的超級網紅IShowSpeed。他在看台上一邊開Live一邊激情觀戰，當美國隊取得1:0領先時，這位瘋狂球迷激動得幾乎要跨越欄杆衝入場內，幸好及時被身旁的安保人員拉住，搞笑畫面隨即在網上瘋傳，成為今場賽事的另一熱話。