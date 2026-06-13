世界盃2026│巴洛根入2球並肩4大名將 背景夠特別 因母親懷胎7月上唔到機滯留美國出世

美加墨世界盃主辦國之一美國取得開門紅，周五(12日)在D組首輪4:1大勝巴拉圭，鋒將科拿連巴洛根(Folarin Balogun)梅開二度最搶鏡。此子的出生背景原因非常特別，本身可代表美國、尼日利亞和英格蘭的他，選擇為出生地美國效力，原來他的母親在懷胎7個月時，想返回英國才生下他，但因未能取得醫生證明可安全飛行而無法登機，無奈滯留美國誕下巴洛根才離開，才造就他成為「美國英雄」。

母親上唔到機滯留美國誕下他

2001年出生的巴洛根，其父母都是尼日利亞人，但在英國倫敦生活。在巴洛根出世前3個月，母親科倫絲前往美國布魯克林探望妹妹，當時她的計劃是探親後回英，再在倫敦生下他。可是當科倫絲想乘飛機返回倫敦時，航空公司拒絕讓懷胎7個月的她登機，要求出示醫生證明確保可以安全飛行才讓她上機，但她未能得到證明，要留在紐約。最終科倫絲在2001年7月3日誕下巴洛根，並在8月尾離開返回倫敦。

世盃首出場梅開二度 並肩高路斯

巴洛根因此才能有美國這個選項，並在基斯甸普列錫、韋斯頓麥堅尼和添莫菲韋亞等多位隊友連番遊說下，最終選擇代表美國，放棄英格蘭和尼日利亞。此子如今成為「美國英雄」，28場國際賽入11球，並成為繼德國傳奇前鋒高路斯後，24年來首位於世盃首次正選上陣就在前31分鐘攻入2球的球員。同時現效力法國摩納哥的他，是第4位在世盃梅開二度的摩納哥球員，頭3人是奇連士文、亨利和占士洛迪古斯。