世界盃2026｜美國相隔近一世紀首贏3球 美、加、墨三東道主首戰齊不敗

世界盃東道主之一的美國周六首戰4:1大勝巴拉圭，除了取得開門紅外，更是相隔近一個世紀首次大勝3球，三隊主辦國已先後打完首戰，在美國取勝後三隊東道主亦錄不敗。

三主辦國首戰保不敗 美國相隔近一世紀首贏3球

美加墨世界盃周四由墨西哥打響頭砲，最終亦以2:0擊敗南非取得首勝，而加拿大之後亦以1:1逼和波斯尼亞取得球隊在世界盃首個積分，而周六壓軸有美國以4:1大勝巴拉圭，三支東道主隊伍亦齊以不敗開局。另外值得留意是今次美國大勝4:1後，是繼在1930年首屆世界盃後首次贏得3球，而當年美國曾贏過2場3:0，一場是對比利時，另一場同樣是對巴拉圭，相隔96年再輸3球可謂難逃宿命。