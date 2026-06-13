世界盃2026│英格蘭訓練裝備被盜 偷剩一個足球 卡尼、比寧咸「射門鞋」不翼而飛

英格蘭代表隊出戰美加墨世界盃前先遇重大打擊，英國媒體《每日郵報》周五報導一輛載有英格蘭訓練裝備，包括球星球靴、皮球、訓練器材的貨車，在前往英軍訓練基地途中遇劫，幾乎所有物品都被盜，只餘一個足球，射手哈利卡尼(Harry Kane)、中場祖迪比寧咸(Jude Bellingham)等星將的「射門鞋」全部不翼而飛。

裝備全被盜 只餘一個足球

《每日郵報》報導，英格蘭在世盃期間，將會駐紮位於墨蘇里州的史禾比足球村，逗留至少三周，大軍按計劃將於美國時間周六下午在基地進行首課操練。三獅軍團的所有訓練裝備，從佛羅里達州運往訓練基地途中被盜，消息指英軍的工作人員正在清點被盜走的物品，據悉只剩下一個足球，其餘物品包括球星們的球靴、皮球、訓練器材、分析設備、訓練白板和按摩床等全部不翼而飛。

卡尼、比寧咸「射門鞋」不翼而飛

另一英國媒體《talkSPORT》就指，目前已有兩人被捕，球隊的隨行保安懷疑運送裝備的司機涉案，英格蘭足總正與當地警方合作，希望可以取回被盜的物品。三獅將於下周三首次出戰，在L組首輪對克羅地亞。