世界盃2026│葡萄牙出發前往美國 C朗型格領軍：帶數百萬葡萄牙人力量出征!

葡萄牙國家隊周五(12日)出發前往美國，下周三將在美加墨世界盃首次亮相，在K組首輪對剛果民主共和國。大軍統一穿上灰藍色的西裝外套出發，戴上太陽眼鏡的隊長C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)型格搶眼，他在社交媒體上載球隊出發的圖輯，並發文「帶着數百萬葡萄牙人民的力量出發」!

葡軍出發 C朗型格領軍

周三友賽主場2:1擊敗尼日利亞後，葡萄牙大軍休息一天，周五出發前往美國，參加美加墨世界盃。26名球員統一穿上灰藍色西裝外套，配襯深藍色圓領T恤，這套半正式休閒裝十分醒目。戴上太陽眼鏡的C朗拿度雙手插袋接受記者訪問後，再率領大軍登機出發，盡展型格一面。這名41歲巨星更躊躇滿志道：「帶着數百萬葡萄牙人民的力量，我們出發了。感謝大家與我們同在。」

下周三首輪對剛果民主共和國

葡軍在世盃被編入K組，同組對手有剛果民主共和國、烏茲別克和哥倫比亞，首輪比賽於下周三(17日)，先面對剛果民主共和國。