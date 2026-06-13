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世界盃2026｜美國開幕禮星光熠𦒉 LISA、Katy Perry齊獻唱

足球世界
更新時間：09:11 2026-06-13 HKT
發佈時間：09:11 2026-06-13 HKT

美加墨世界盃周六（13日）到美國正式開波，同樣地當地亦設開幕典禮，表現嘉賓星光熠熠，有美國天后Katy Perry和BLACKPINK泰國成員LISA等巨星獻唱，亦雲集來自不同國家的歌手展現出美國當地的文化多元。

LISA亮相世界盃美國開幕禮

今屆世界盃由美國、墨西哥和加拿大合辦，三地在首場賽事亦設開幕禮，早前墨西哥和加拿大亦已先後踢完首戰，周六輪到美國在洛杉磯球場壓軸開踢，開幕禮表現陣容亦星光熠𦒉，分別有韓國女團BLACKPINK成員LISA、美國Hip Hop歌手Future之外，亦向一眾來自不同國家的歌手如南非歌手Tyla、尼日尼亞歌手Rema、巴西歌手Anitta等一同獻唱，壓輔有美國樂壇天后Katy Perry為今屆賽事揭開序幕。

據FIFA主席恩芬天奴指出，美國的開幕禮表演陣容展現出美國的多樣文化及眾多海外僑民的活力外，亦突顯出美國在文化領域和音樂上對世界的深遠影響，亦代表了音樂連結民眾的力量。
 

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