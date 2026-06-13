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世界盃2026｜南韓鬥捷克現大量空凳 FIFA澄清：球迷尚未入座

足球世界
更新時間：07:30 2026-06-13 HKT
發佈時間：07:30 2026-06-13 HKT

美加墨世界盃的票價一直引來質疑，在A組南韓鬥捷克一役，觀眾席被拍到出現大量空凳。國際足協（FIFA）特別發出聲明澄清，指當日近乎滿座，出現空櫈是因為部份球迷仍未入座。

球場可容納4.6萬人 44,985人入場

南韓以2：1反勝捷克一役，在墨西哥瓜達拉哈拉的亞克朗球場上演，根據該球場最多可容納46,000人；FIFA宣布南韓鬥捷克一役的入場人數為44,985人，引發外界質疑指FIFA誇大入場人數。

南韓反勝捷克。路透社
南韓反勝捷克。路透社
南韓鬥捷克一度被拍到大量空凳。路透社
南韓鬥捷克一度被拍到大量空凳。路透社
南韓球迷熱烈為球隊打氣。路透社
南韓球迷熱烈為球隊打氣。路透社
現場公布有44,985人入場。路透社
現場公布有44,985人入場。路透社

FIFA特別發出聲明澄清：「官方入場人數是根據已掃描門票，以及身處球場範圍內的觀眾數目，而非對賽事任何特定時刻座位佔用情況的目測評估。FIFA與球場管理機構及票務團隊緊密合作，確保所有公布數字均基於經核實的運營數據。請注意，在昨晚瓜達拉哈拉的賽事中，部分持票球迷被見到站在通道內，而非全程留在其指定座位上。」FIFA同時發布了一張顯示球場大致坐滿的圖片。

美加墨世界盃門票價格和供應一直波動，多個平台上仍有數以千計的票源。《BBC》的報道發現，涉及小國的賽事門票，目前在FIFA自家的轉售網站及二手票務平台上，均以低於票面價值的價格出售。另外，交通和酒店費用亦大幅上漲，令外界質疑球迷正因此被迫放棄親赴賽事的機會。

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