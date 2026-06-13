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英超｜拉舒福特投巴塞隆拿存變數 傳車路士加入爭奪戰

足球世界
更新時間：06:39 2026-06-13 HKT
發佈時間：06:39 2026-06-13 HKT

正隨英格蘭代表隊備戰美加墨世界盃的拉舒福特，球會前途未明。巴塞隆拿只餘倒數2天觸發買斷條款，但這支西甲班霸因為財政考慮遲遲未行動，令拉舒福特爭奪戰引來更多競爭者，包括車路士。

巴塞仍未觸發買斷條款

巴塞隆拿必須在6月15日前，觸發拉舒福特租借合約中附帶的2600萬鎊買斷條款，但這支西甲班霸今夏已從紐卡素以巨額收購安東尼哥頓；根據《泰晤士報》的報道指，巴塞將嘗試「劈價」一半，這個方案曼聯不太可能接受。

拉舒福特正隨英格蘭備戰世界盃。路透社
拉舒福特正隨英格蘭備戰世界盃。路透社
拉舒福特來季去向未明。路透社
拉舒福特來季去向未明。路透社

車路士有意借用

拉舒福特目前與曼聯尚餘1年合約，「紅魔」新一季由卡域克坐正，但「福仔」留在曼聯的可能性並不大。據指巴塞有意繼續用借用形式，將拉舒福特留在魯營球場，但將面對車路士的競爭，但「藍戰士」只是願意以租借的形式羅致這名英格蘭國腳。

前曼聯後衛布朗分析指：「哥頓加盟巴塞隆拿令所有人感到驚訝，尤其是拉舒福特；原本有一宗交易正等着他，結果球會卻簽下了踢同一位置的哥頓……作為一名曼聯球迷和前球員的身份來說，我不介意他回來，我永遠希望最好的球員為曼聯效力，但如果他真的回歸，我不認為他會願意坐冷板，而我認為卡域克對所有球員都是公平的。」

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