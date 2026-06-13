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世界盃2026｜丹比利為麥巴比辯護 「對他的批評非常不公平」

足球世界
更新時間：06:04 2026-06-13 HKT
發佈時間：06:04 2026-06-13 HKT

上屆世界盃亞軍法國，今屆繼續力爭重奪王者寶座，重擔落在基利安麥巴比等球星身上。法國靈魂人物之一的奧士文尼丹比利，對於隊友面對的批評作出辯護，認為外界言論過火，「對麥巴比的批評非常不公平」。

麥巴比自2024年離開巴黎聖日耳門加盟皇家馬德里後，就被法國球壇放在顯微鏡下審視；儘管他保持高效入球率，但經歷「無冠」球季令他備受批評。不單是場上的表現和領導能力，麥巴比在公開場合的行為，甚至細微的個人舉止，均在法國引發激烈討論。

麥巴比將帶領法國力爭世界盃。法新社
麥巴比將帶領法國力爭世界盃。法新社
丹比利為麥巴比辯護。法新社
丹比利為麥巴比辯護。法新社

對此，丹比利接受《馬卡報》的訪問時為麥巴比辯護：「對基利安的批評非常、非常不公平。他是不可思議的球員，場外也是非常好的人。有些人過度批評他，只因為他是麥巴比；無論他有沒有綁好鞋帶、拉好波襪，人們不應該繼續這樣針對他，這太過分了。」

盧卡斯靴南迪斯力撐隊友

法國後衛盧卡斯靴南迪斯亦同意丹比利：「基利安是非凡的球員，當你是基利安麥巴比，所有人都會審視你在場內場外的一切。他對世界盃百分百充滿鬥志，今季所有的批評，他都會用表現來令人噤聲。」法國在今屆美加墨世界盃位處I組，首戰將於香港時間6月16日深夜3時鬥塞內加爾，之後再鬥伊拉克和挪威。

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