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世界盃2026｜柏迪強姦官司在身 被加拿大拒絕簽證申請

足球世界
更新時間：05:26 2026-06-13 HKT
發佈時間：05:26 2026-06-13 HKT

加納中場湯馬士柏迪因為簽證申請遭加拿大拒絕，無法為球隊在世界盃分組賽首場鬥巴拿馬上陣。這名32歲前阿仙奴中場目前效力西甲維拉利爾，他正面對英國警方7項強姦罪及一項性侵罪的起訴；他已否認所有控罪，案件預計明年開審。

無緣首場分組賽鬥巴拿馬

柏迪照樣獲加納國家隊徵召，並隨隊在美國波士頓訓練基地操練。加納首戰在加拿大多倫多上演鬥巴拿馬，國際足協（FIFA）發表聲明證實柏迪因為申請前赴加拿大的簽證被拒，無法入境。FIFA補充指：「FIFA不參與東道國的出入境程序，包括簽證審批，東道國政府最終決定誰可獲得簽證及入境。」

柏迪否認所有控罪。法新社
柏迪否認所有控罪。法新社
柏迪無緣首戰鬥巴拿馬。路透社
柏迪無緣首戰鬥巴拿馬。路透社

美國海關：柏迪尚未被定案

至於美國海關及邊境保護局官員表示：「美方知悉柏迪的待審案件，但目前他尚未被定罪，並已在獲發簽證後獲准入境美國。入境資格按個案逐一審核，海關及邊境保護局就加拿大拒絕其入境的問題，以加拿大方面的回應為準。」

加納處於L組，雖然首戰在多倫多鬥巴拿馬注定無緣上陣，但6月23日在波士頓球場鬥英格蘭，以及6月27日在費城鬥克羅地亞，柏迪料均可以上陣。若然加納出線淘汰賽，柏迪則有可能再面對入境加拿大的問題。至於加納主帥基洛斯在世界盃開賽前，曾回應徵召柏迪一事：「我的答案是明確的。讓事情按正常軌跡發展，我們將找到真相。」

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