世界盃2026│南韓成為歐洲隊剋星 贏過德國、葡萄牙、意大利

美加墨世界盃周四(11日)開鑼，南韓在A組旗開得勝，2:1反勝捷克。太極虎歷來於世界盃贏了8場，其中7場擊敗歐洲球隊，名符其實是「歐州隊剋星」。他們已連續3屆各贏一支歐洲隊，前屆擊敗德國，上屆贏葡萄牙，今屆就令捷克成為手下敗將。

02世盃連贏3支歐洲球隊

南韓由1986墨西哥世界盃起，連續11屆出席決賽周，球隊直到2002年與日本合辦，才取得世盃首勝。太極虎至今於世界盃共取得8場勝仗，其中7場擊敗歐洲球隊，成為「歐州隊剋星」。02年他們於分組賽先以2:0擊敗波蘭，尾輪又以1:0贏葡萄牙，16強面對星光熠熠的意大利，在一片爭議聲下贏2:1，全屆於法定時間共取得3場勝仗，均在歐洲隊身上取得。

近2屆分別贏德國、葡萄牙

06世界盃，南韓取得一場勝仗，分組以2:1擊敗多哥，是他們在世盃唯一擊敗的非歐洲隊。10世盃，南擊同樣贏出一場，就是分組2:0擊敗希臘；18俄羅斯世盃，他們在分組尾輪2:0贏德國；上屆22卡塔爾世盃，太極虎在分組最後一場2:1贏葡萄牙，累積4分以小組次名晉級。