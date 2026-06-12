世界盃2026．預告｜兩支主辦國登場 加拿大料難敵波斯尼亞 美國強攻巴拉圭力爭開門紅

世界盃2026進入第2日賽事，另外兩支東道主加拿大、美國登場！

B組加拿大對波斯尼亞(ViuTV99、NOW616/618台周六凌晨3:00直播)

波斯尼亞外圍賽不敗率高達9成，對意大利的附加賽中更全面壓住對手狂攻，戰力十足。前線有今季在德甲史特加表現大勇的迪米洛域衝鋒陷陣，國家史上最強射手迪斯高亦隨時候命，絕對有力從實力平平的主辦國之一的加拿大手上搶分。

D組美國對巴拉圭(ViuTV99、NOW616/618台周六早上9:00直播)

主辦國之一的美國首戰面對善守的巴拉圭絕不容易，惟美國近期熱身賽中面對塞內加爾和德國等強手，表現極具水準，陣中前鋒基斯甸普列錫又及時回勇，有力主宰球隊進攻命脈，可望領軍於世界盃D組撕破巴拉圭嚴密防線旗開得勝。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。