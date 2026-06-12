世界盃2026｜入替孫興民 高燒38度照為南韓射入制勝球 吳賢揆帶病絕殺：一度以為無緣披甲

2026年世界盃A組首輪賽事，南韓以2:1逆轉擊敗捷克打響頭炮。比起賽果，更令人津津樂道的是入球功臣吳賢揆的「熱血」故事。這名前鋒賽後自爆，賽前一度發高燒至38度，以為自己無緣披甲，最終卻克服病魔，更在入替隊長孫興民後攻入致勝一球，成為球隊全取3分的最大英雄。

頂替老大哥建奇功 感激醫療團隊照顧

今仗韓國隊在落後下雖然成功扳平，但戰局一度陷入膠著。教練團在下半場中段作出大膽調動，由吳賢揆入替老大哥孫興民，結果這名「奇兵」上陣僅10分鐘便不負眾望，為球隊攻入反勝一球。

賽後，成為贏波功臣的吳賢揆難掩激動之情，直言感覺「無法用言語來形容」。他向南韓傳媒透露了帶病上陣的驚險內情：「今天比賽前我身體非常不適，體溫甚至高達38度，我一度懷疑自己今場能否上陣。全靠教練團和醫療團隊的悉心照顧，我才能夠落場並取得入球。」

珍惜世盃舞台 誓言乘勝追擊東道主

今仗是吳賢揆的世界盃首秀，對於能在世界盃最高舞台上克服身體不適，並把握僅有的上陣時間建功，他感恩地說：「能參加世界盃已經非常感恩，感謝給予我機會落場、入球並贏得比賽。作為一名前鋒，我感到無比慶幸和感激。」這場勝仗不僅是吳賢揆個人的高光時刻，更協助「太極虎」打破了自2010年南非世界盃擊敗希臘後，相隔16年未能在決賽周首戰贏波的魔咒，為爭奪32強淘汰賽席位打下強心針。

南韓下仗將要硬撼東道主墨西哥，吳賢揆對此充滿鬥志，誓言要將這股氣勢延續下去：「我會帶著今場勝利的好勢頭，保持謙卑去備戰。因為下場是墨西哥的主場，我會好好分析對手，爭取發揮出100%以上的水平。」