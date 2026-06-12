世界盃2026｜南韓下半場發威 2:1戲劇性反勝捷克取開門紅

美加墨世界盃今日正式開鑼，分組賽A組迎來第二場賽事，由「太極虎」南韓硬撼歐洲勁旅捷克。南韓憑藉下半場的強勢爆發，在先落後一球的劣勢下以2：1反勝捷克，順利取得開門紅。

半場戰況沉悶 捷克「手榴彈」先拔頭籌

繼東道主墨西哥在揭幕戰以2:0擊敗南非後，本場比賽接力上演。受惠於時差關係，香港球迷少有地能在早上時段欣賞世界盃賽事直播。上半場戰況略顯沉悶，雙方球員似乎仍處於適應世界盃節奏的階段，踢法較為保守。整個上半場僅出現一次中目標攻門，兩隊最終互交白卷，以0:0返回更衣室。

孫興民（中）上半場獲得破門良機但未能建樹。AP

韓國和捷克上半場僅一腳射正。AFP

孫興民上半場獲得破門良機但未能建樹。路透社

孫興民上半場獲得破門良機但未能建樹。路透社

換邊後，南韓明顯加強攻勢。49分鐘，南韓連續兩次攻門均被捷克門將馬迪積高華（Matej Kovar）神勇化解。戰至55分鐘，主將孫興民覓得單刀黃金機會，惟面對門將的推射再次被高華拒之門外，南韓一輪猛攻無功而還。

大難不死的捷克在58分鐘於劣勢下打破僵局。捷克利用一次「手榴彈」界外球戰術，7號隊長卡積治（Ladislav Krejci）在禁區內高高躍起，將皮球頂破南韓門將金承奎的十指關，助捷克先開紀錄領先1:0。

捷克利用一次「手榴彈」界外球戰術，捷克隊長卡積治在禁區內高高躍起，頭槌入網。路透社

黃仁範盡顯功架 冷靜挑射扳平

落後的南韓傾力反撲，並在66分鐘得到回報。中場大腦黃仁範接應李康仁一記撕裂防線的精妙直線，在禁區內冷靜停球後，再扣過出迎的門將高華及兩名回防球員，輕鬆挑射破網。這記入球盡顯功架，為南韓追平1:1，將雙方拉回同一起跑線。

黃仁範接傳球，在禁區內冷靜停球後，再扣過出迎的門將高華及兩名回防球員，為南韓扳回一城。AP

黃仁範接傳球，在禁區內冷靜停球後，再扣過出迎的門將高華及兩名回防球員，為南韓扳回一城。AP

捷克「食詐糊」 吳賢揆折射建奇功

比賽尾段掀起高潮。77分鐘，捷克22號中場湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）將皮球送入網窩，但因越位在先被判「食詐糊」，南韓虛驚一場。正所謂「一面天堂，一面地獄」，逃過一劫的南韓僅僅在兩分鐘後再度發難，吳賢揆接應隊友傳中，門前撞射打中捷克門將身體折射入網，助南韓戲劇性地取得2:1的領先優勢。

捷克中場湯馬士蘇錫克（中）將皮球送入網窩，但因越位在先被判「食詐糊」，南韓虛驚一場。路透社

後備入場的吳賢揆（右）為南韓反超比分至2:1。AFP

最終，南韓成功將2:1的勝果維持至完場，在A組首戰全取三分，打響頭炮。