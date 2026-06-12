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西甲｜皇家馬德里官宣摩連奴回巢 貝拿度施華成增兵頭號目標

足球世界
更新時間：05:59 2026-06-12 HKT
發佈時間：05:59 2026-06-12 HKT

皇家馬德里正式官宣摩連奴回巢，雙方簽約3年。摩連奴於7月13日履新，但據報他已積極參與轉會討論，下一個目標是貝拿度施華。

7月13日履新

摩連奴回巢皇馬早已成為公開的秘密，這個傳聞在球會主席選舉結束後，今晨終於獲得官宣。皇馬發表聲明指：「皇馬董事會於今日召開會議，由佩雷斯主席主持，議決任命摩連奴出任一隊主帥，任期3個賽季，至2029年6月30日。」這是摩連奴事隔13年後重返皇馬，他首次執教時曾帶領球隊贏得西甲、西班牙盃和西班牙超級盃。

摩佬上季帶領賓菲加以不敗戰績完成聯賽，他轉會皇馬後將於7月13日履新；賓菲加則由前富咸領隊馬高施華接掌帥位。有傳摩連奴一早已經開始與皇馬高層商討增兵事宜，而他的頭號目標據報是貝拿度施華。

摩連奴事隔13年回巢皇馬。路透社
摩連奴事隔13年回巢皇馬。路透社
貝拿度施華的下一站，將在世界盃後決定。路透社
貝拿度施華的下一站，將在世界盃後決定。路透社

巴塞、皇馬齊搶施華

根據《阿斯報》報道，以自由身離開曼城的施華，雖然一直被傳可能加盟巴塞隆拿，但他已經成為摩連奴選兵清單的首位。貝華目前身處葡萄牙大軍備戰世界盃，對於一切轉會傳聞，他回應道：「我尚未決定。我肯定想加入一支真正需要我、讓我感到有用武之地的球會。巴塞是我的一個選項，但我尚未作出決定。」

這樣看來，這場施華爭奪戰，目前似乎以巴塞佔先，但皇馬十分欣賞施華的經驗和爭勝心，認為對方能夠成為更衣室的定海神針，誓必全力爭取。轉會專家羅馬諾引述金牌經理人文迪斯指，這場爭奪戰將延續整個夏天，「貝拿度將在世界盃後，才會作出決定」。

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