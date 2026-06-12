世界盃2026｜遠藤航因傷退出日本大軍 宣布國際賽退役

日本隊長遠藤航世界盃夢碎。他因為傷患未癒被迫退出世界盃大軍，更同時宣布從國際賽退役。他表示：「從今以後，我將以球迷的身份為日加油，球隊終有一天會贏得世界盃。」

町野修斗補上 板倉滉接任隊長

效力利物浦的遠藤航自2月鬥新特蘭一役受傷後，一直休養。他在英超煞科戰重返大軍名單，雖然全場坐後備席，仍為趕及復出世界盃帶來𥌓光。但他在季後曾為日本於熱身賽上陣，於5月31日鬥冰島一役上陣半場因感到不適被調離陣。之後他仍有前赴美國與日本隊隊友會合，最終仍要因傷退隊，由町野修斗補上；至於隊長一職，則由板倉滉接任。

遠藤航世界盃夢碎。路透社

遠藤航曾在5月31日的友賽上陣，但未能踢足全場。路透社

遠藤航宣布國際賽退役。路透社

「為復出已盡全力，毫無遺憾」

33歲的遠藤航除了宣布退出世界盃大軍，同時拋下震撼彈，宣告從國際賽退役。遠藤在聲明中寫道：「如公告所示，我將退出世界盃大軍。自受傷以來，我為趕及復出盡全力，所以毫無遺憾。當然，無法參加這屆世界盃令我感到沮喪，但更重要的是，我為自卡塔爾世界盃以來，作為隊長所帶領的這支球隊的成長感到驕傲，我們已將『贏得世界盃』這個目標，變成可以理所當然說出口的事情。」

他補充道：「我相信球隊將克服一切逆境，為我們展示前所未見的景象。隨着這次征程，我將從國家隊退役，從今以後，我將以球迷的身份為日本國家隊加油。日本國家隊終有一天會贏得世界盃，讓我們相信這一點，一起為他們加油吧。讓我們將日本的力量凝聚為一，讓那個時刻在這屆賽事中到來。各位，讓我們一起迎戰美加墨世界盃！全力以赴！」