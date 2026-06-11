碧咸訪港｜「全城足球主場」活動 應家柏︰波馬完美聯乘

2026年美加墨世界盃熱潮，於香港時間6月12日凌晨3時正爆發，一直鼎力支持足球運動發展的香港賽馬會已率先帶動熱潮，與國際足協（FIFA）的官方科技合作夥伴聯想集團（Lenovo）攜手合作，為香港球迷帶來AI足球互動體驗，並已於剛周三（6月10 日）在跑馬地馬場正式亮相。啟動禮上，英格蘭傳奇球星碧咸（David Beckham）首次驚喜現身香港馬場，惹來全城哄動，「萬人迷」親切地與球迷、馬迷互動，更觸發社交平台「洗版」成全城熱話。

是次活動標誌著Lenovo正式為馬會「全城足球主場」系列活動之策略合作夥伴，碧咸現物快活谷馬場當夜，聯同Lenovo及馬會管理層，共同為馬場內的沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」主持揭幕儀式，並首度親身體驗香港賽馬的活力。

應家柏：展現香港樞紐地位

周三快活谷賽事之後，馬會行政總裁應家柏表示：「『全城足球主場』及『賽馬聯乘足球』系列活動，完美結合香港兩大最受歡迎的運動。是夜賽事成功吸引超過17,000名馬迷，投入世界級運動並與運動明星連繫，見證了賽馬與足球的真正跨界融合，讓支持者體驗到世界級運動與頂級娛樂結合的魅力。憑藉這精彩開端，馬會將繼續開拓作為國際體育娛樂企業的影響力，展現香港作為全球交流、互聯互通及旅遊樞紐的地位，並以創造更高社會價值為最終目標。」

Lenovo體驗館將於6月24日、7月8日的快活谷賽馬賽事期間，繼續開放，球迷可親身感受多項創新足球科技，3亮點包括：