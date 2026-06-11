Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸訪港｜「全城足球主場」活動 應家柏︰波馬完美聯乘

足球世界
更新時間：23:45 2026-06-11 HKT
發佈時間：23:45 2026-06-11 HKT

2026年美加墨世界盃熱潮，於香港時間6月12日凌晨3時正爆發，一直鼎力支持足球運動發展的香港賽馬會已率先帶動熱潮，與國際足協（FIFA）的官方科技合作夥伴聯想集團（Lenovo）攜手合作，為香港球迷帶來AI足球互動體驗，並已於剛周三（6月10 日）在跑馬地馬場正式亮相。啟動禮上，英格蘭傳奇球星碧咸（David Beckham）首次驚喜現身香港馬場，惹來全城哄動，「萬人迷」親切地與球迷、馬迷互動，更觸發社交平台「洗版」成全城熱話。

是次活動標誌著Lenovo正式為馬會「全城足球主場」系列活動之策略合作夥伴，碧咸現物快活谷馬場當夜，聯同Lenovo及馬會管理層，共同為馬場內的沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」主持揭幕儀式，並首度親身體驗香港賽馬的活力。

應家柏：展現香港樞紐地位

周三快活谷賽事之後，馬會行政總裁應家柏表示：「『全城足球主場』及『賽馬聯乘足球』系列活動，完美結合香港兩大最受歡迎的運動。是夜賽事成功吸引超過17,000名馬迷，投入世界級運動並與運動明星連繫，見證了賽馬與足球的真正跨界融合，讓支持者體驗到世界級運動與頂級娛樂結合的魅力。憑藉這精彩開端，馬會將繼續開拓作為國際體育娛樂企業的影響力，展現香港作為全球交流、互聯互通及旅遊樞紐的地位，並以創造更高社會價值為最終目標。」

Lenovo體驗館將於6月24日、7月8日的快活谷賽馬賽事期間，繼續開放，球迷可親身感受多項創新足球科技，3亮點包括：

  • Hologram（全息投影）：透過AI驅動的碧咸全息投影裝置，讓球迷能與其親身互動。
  • AI Avatar（虛擬化身）：一項高度個人化的體驗，讓球迷能夠建立並分享專屬的數碼身分。
  • FIFA Creative Studio：從完場哨聲響起到生成可分享的精華片段，只需短短15分鐘。Lenovo的 AI 內容工具能以世界盃的規模和速度，同步生成三種格式，隨即準備好在廣播、社交平台及流動裝置上分享。
  • FIFA AI Pro（世界盃足球AI超級智能體）：此 AI超級智能體將服務FIFA世界盃 2026™ 的全部 48支參賽球隊。系統建基於Lenovo的 AI工廠（AI Factory），透過分析超過2,000項不同的賽事指標，極速提供專業的賽事表現和洞察。
最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
5小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
13小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
6小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
15小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
01:37
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
11小時前
星島申訴王 | 連鎖餐廳菠蘿包發霉極嘔心 港媽怒報食環署：竟然賣隔夜貨
申訴熱話
6小時前
校方對兩母女不幸離世深表悲痛。
太古城母女墮樓｜女童僅讀小六 學校即時支援師生家長 教局：繼續推動生命教育
突發
2小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
6小時前
萬寧一日限定全場88折！網店/門市同步勁減 1類產品再送$50現金券
萬寧一日限定全場88折！網店/門市同步勁減 1類產品再送$50現金券
生活百科
8小時前