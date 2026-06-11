世界盃2026｜美加墨世界盃今晚開鑼 三地輪流上演開幕禮 LISA登美國開幕表演

美加墨世界盃今（11）晚正式開波，首場由東道主之一的墨西哥對南非，同晚亦將舉辦開幕禮，另外美國和加拿大亦將在當地首場比賽開踢前舉行開幕禮，而三地亦邀請不同藝人表演，其中美國開幕禮更有Katy Perry、LISA等巨星表演，各地開幕亦有巧思各有看點！

今屆主題曲《Dai Dai》演唱人Shakira將於開幕禮獻唱。AFP

美加墨世界盃今（11）晚正式開波，首場由東道主之一的墨西哥對南非，同晚亦將舉辦開幕禮。AFP

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

墨西哥開幕禮打響頭砲

作為史上最大規模的世界盃，三地開幕禮亦各有特色，根據國際足協（FIFA）公佈，各地開幕禮將在賽前90分鐘舉行，並以當地語言舉行，開幕禮表演時間約30分鐘，外加15分鐘開幕儀式。而首戰墨西哥對南非將在香港時間周四深夜3:00在墨西哥城開踢，開幕禮預計在深夜1:30開始，表演嘉賓有今屆主題曲《Dai Dai》演唱人Shakira和Burna Boy，另外亦有一眾拉丁音樂人表演，在表演中將會配合墨西哥傳統「剪紙藝術」，呈現出當地獨有的傳統、技藝和歡樂。

加拿大歌手Michael Bublé。Michael Bublé X圖

加拿大歌手Alanis Morissette。Alanis Morissette X圖

加拿大馬賽克呈現奬盃展現當地連結

而加拿大首戰將在12日深夜3:00在多倫多上演對上波斯尼亞，開幕禮同樣預計在深夜1:30開始，據官方指加拿大開幕禮會將獎盃以「馬賽克圖案」呈現，象徵加拿大的人民、文化和社區，而表演嘉賓包括當地知名歌手Michael Buble和Alanis Morissette，另外亦有Alessia Cara、William Prince等嘉賓。

美國壓軸星光熠𦒉 LISA、Katy Perry齊獻唱

美國開幕禮亦星光熠熠，美國首戰將於13日上午9:00在洛杉磯迎對巴拉圭，開幕禮預計在早上7:30開始，表演陣容邀請到各地巨星，包括美國樂壇天后Katy Perry、女團BLACKPINK泰國成員LISA、南非歌手Tyla等國際巨星，據FIFA主席恩芬天奴指這場開幕禮的陣容呈現出美國的文化多樣，亦突顯出美國在音樂、娛樂和流行文化的影響。