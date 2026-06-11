世界盃2026│墨西哥、南非合演揭幕戰 兩軍教練有淵源 40年前墨西哥世盃交過手

美加墨世界盃今晚拉開戰幔，主辦國之一墨西哥於揭幕戰鬥南非，力爭在A組旗開得勝。墨西哥教練阿古爾(Javier Aguirre)和南非教頭曉高布斯(Hugo Broos)原來早有淵源，兩人球員時代曾在1986年世界盃碰頭，恰巧該屆同樣是墨西哥做主辦國，阿古爾代表墨西哥出戰以2:1擊敗曉高布斯的比利時，難怪後者笑言今次會帶領南非贏波報仇。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨3:00直播)

墨西哥教練阿古爾。新華社

南非教頭曉高布斯。路透社

阿古爾、曉高布斯曾在世盃交手

第3度執教墨西哥的阿古爾，球員年代是該國中場名將，曾取得59頂喼帽，86年世界盃他就以主力身份帶領墨西哥以東道主身份出戰。他們被編入B組，分組首輪對比利時，現時執教南非的曉高布斯，就是比利時的主力後衛，兩人交手阿古爾笑到最後，墨西哥贏2:1。而墨西哥和比利時最終順利晉級淘汰賽。

社交媒體X截圖。相片來源Alkass English

曉高布斯：時隔40年重返墨西哥仍激動

曉高布斯對40年前那場比賽仍記憶猶新：「當時我34歲，作為一名球員感到無比興奮，並充滿動力。如今相隔40年，我以教練身份再次來到墨西哥，再次感到無比激動。今屆賽事的規模遠超40年前，這是我執教生涯最輝煌的時刻。」而阿古爾亦榮幸以教練身份帶領墨西哥在主場出戰世界盃：「在我50年足球生涯中，沒有任何一件事比家鄉舉辦世界盃更激動。當然主要比賽就會有壓力，我們必須要將壓力轉化為動力，球隊不單要贏，贏波的方式亦同樣重要，大家已準備好。」