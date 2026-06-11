世界盃2026│麥巴比戀愛腦？ 放假獲法國隊批准離隊 去西班牙搵女友

法國周一友賽主場3:1擊敗北愛爾蘭後，大軍獲得一天的自由活動時間，之後再集合出發前往美國參加世界盃。西班牙《世界體育報》報導，該隊隊長基利安麥巴比利用難得的假期，得到法國隊許可離開國家隊訓練基地，乘飛機前往馬德里，與女友伊絲達艾絲普薛圖（Ester Exposito）會面。由於世盃舉行在即，麥巴比這次的私人行程在法國國內受到熱議，網民指他真的是「戀愛腦」。

麥巴比飛西班牙與女友會面

在法國主場完成最後一場熱身賽後，高盧雄雞大軍周二獲得一天的自由活動時間，球員們可以離開國家隊訓練基地放鬆，周三中午返回基地報到，再前往美國出戰世界盃。隊長麥巴比獲得法國隊批准，乘飛機前往西班牙馬德里處理私人事務，有傳媒拍攝到他與女友伊絲達艾絲普薛圖會面。

網民稱是「戀愛腦」

雖然麥巴比用私人時間與女友會面，但由於世界盃今日(11日)揭幕，加上他離開法國前往西班牙，這次行程引起法國球迷熱議。有網民指他是「戀愛腦」，亦有人稱他這樣一來一回浪費體力，隨時影響狀態。