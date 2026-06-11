世界盃2026｜英格蘭最後熱身3:0炒哥斯達黎加 強陣迎世界盃首戰

縱使奧蘭多的天空一度被狂風暴雨及閃電所籠罩，更導致比賽延遲了足足一小時才開賽，但這場賽前「小插曲」並無阻英格蘭國家隊在世界盃最後一場熱身賽中踢出霸氣。憑藉迪格蘭賴斯（Declan Rice）、安東尼哥頓（Anthony Gordon）及奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）各建一功，「三獅軍團」以3:0輕取哥斯達黎加，以兩戰全勝、未失一球的完美熱身賽姿態，強勢迎接下周三對陣克羅地亞的世界盃首戰！

延遲一小時開賽 無損英軍爭勝決心

賽前數小時，奧蘭多遭遇了長達90分鐘的熱帶風暴吹襲，狂風暴雨導致多處水浸，甚至有建築物被雷電擊中。不少隨隊球迷一度擔心賽事會被取消，幸好球場的排水系統發揮奇效，加上雷暴警告解除，比賽在延遲一小時後順利鳴笛。主帥杜曹（Thomas Tuchel）直言，只要比賽能順利進行，球隊又能踢出統治力且無人受傷，這已經是「三贏」的結果。

面對世界排名第53位、且缺少了6名常規主力的哥斯達黎加，英格蘭早早便控制大局。開賽僅10分鐘，今夏剛加盟巴塞隆拿的翼鋒安東尼哥頓在左路發難，輕鬆擺脫對手後傳入禁區，後上的中場迪格蘭賴斯第一時間撞射破網，為球隊迅速打開紀錄。上半場英軍幾乎完全壓制對手，更曾有一記由馬度基（Noni Madueke）射中柱的黃金機會。

貝寧咸轉任「偽9號」現奇兵效應

下半場中段，杜曹一口氣作出多個調動，更進行了大膽的陣式實驗。在隊長哈利卡尼（Harry Kane）退下火線後，他安排正選上陣的「10號仔」祖迪比寧咸（Jude Bellingham）移前擔任中鋒（偽9號）。這個調動立竿見影，比寧咸68分鐘在禁區內憑藉細膩的個人技術為伊斯（Eberechi Eze）製造射門機會，皮球省中對手手臂，球證直指12碼點。哥頓操刀極刑破網，將比數拉開至2:0。

熱身賽磨槍完畢 三獅昂首出征達拉斯

87分鐘，後備入替的屈堅斯在門前執雞成功，將最終比數鎖定為3:0。隨著這場熱身賽以大勝告終，英格蘭不僅進一步適應了北美地區高達華氏80度的高溫作戰環境，更展現出強大的板凳深度。大軍將於周六啟程前往位於肯薩斯的訓練大本營，準備迎接下周三在達拉斯硬撼克羅地亞的世盃首戰。