世界盃2026│葡萄牙2:1尼日利亞 C朗錯失3次黃金機會 今年國際賽未開齋

美加墨世界盃今晚(11日)揭幕，多支於下周才登場的參賽球隊，把握最後時間踢友賽熱身，包括熱門之一葡萄牙。該隊周三主場2:1擊敗尼日利亞，以3連勝走勢迎接決賽周，可是陣中巨星兼隊長C朗拿度錯失3次機會無士哥，今年仍未在國際賽取得入球。

葡萄牙友賽3連勝

葡萄牙約戰尼日利亞作為世盃最後熱身，憑效力車路士的翼鋒柏度尼圖先開紀錄。他們雖然一度被追和，但另一翼鋒法蘭斯高干斯卡奧下半場由右路邊線切入中路再勁射破網，最終贏2:1，以各賽事5場不敗，包括友賽3連勝的氣勢迎接世界盃，下周三分組首輪將會鬥剛果民主共和國。

C朗錯失3次黃金機會 單刀射斜

葡軍調整好狀態出征，但攻擊核心C朗還未重拾射門鞋。這名41歲老將今場正選踢了64分鐘，4次起腳攻門都未能命中目標，錯失3次黃金機會，包括開賽8分鐘單刀射斜柱邊出界，未能取得今年首個國際賽入球。葡萄牙今年踢了4場友賽，C朗在頭2場因傷倦勤，剛周日贏智利和今仗都有上陣卻未有士哥，對上一個國家隊入球於去年10月中取得。

幸好C朗賽後仍保持積極心態，在社交媒體發文鼓勵自己和球隊：「備戰階段結束。目光鎖定世界盃。」