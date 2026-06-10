碧咸訪港｜「萬人迷」現身快活谷馬場 貼地派福利有求必應冧爆粉絲

為迎接2026年美加墨世界盃，英格蘭傳奇球星碧咸（David Beckham）周三（10日）傍晚旋風式訪港踏足快活谷馬場出席「賽馬聯乘足球」盛事。身穿筆挺西裝的「萬人迷」以品牌代言人身分亮相，吸引大批球迷及馬迷逼爆馬場圍欄，只為一睹其風采。今次不僅是碧咸首次在香港參與馬場活動及欣賞賽馬，他更展現極度親民一面，為現場粉絲簽名合照來者不拒，令全場氣氛極度熱鬧。

碧咸零架子親近球迷有求必應



曾代表英格蘭參加1998、2002、2006年三屆世界盃的碧咸，雖已年屆51歲退役多時，「萬人迷」風采卻不減當年，周三一身筆挺西裝配襯衣盡顯紳士風度，在馬會行政總裁應家柏相伴之下，甫於公眾面前亮相，即引起全場歡呼。今次碧咸是為了推動「賽馬聯乘足球」活動，以贊助商代言人身分為足運出力。此活動由香港賽馬會與份屬國際足協的技術合作夥伴以策略性合作關係合辦，以迎接四年一度2026年美加墨世界盃這球壇盛事，馬會在推動足運動方面不遺餘力，早前已推出「全城足球主場」系列活動為世界盃營造氣氛，之後連串活動會陸續有來。

獲騎師布文教路「睇馬」



碧咸在馬會這層與贊助商代表在台上完成官方儀式後，十分「識做」，立即走到欄邊親近群眾，對簽名、拍照等要求都來者不拒，有身穿球衣的女士們能得償所願，尤其雀躍。有求必應的碧咸全程表現貼地，微笑、揮手不曾停過。之後，他在公關及保安人員陪同下，走上馬主專區欣賞賽馬，跟馬會主席廖長江及行政總裁應家柏談笑風生。此外，馬會還安排了昨夜停賽的澳洲騎師布文，向碧咸講解香港賽馬的特色。

受香港賽馬吸引破例逗留



據事前消息，碧咸原打算欣賞完6時40分開跑的第1場賽事，便會離去。也許是香港賽馬實在太有吸引力，結果半小時後開跑的第二場賽事，在馬主專區上仍可見他蹤影。未幾，馬場內的公眾保安區解封，碧咸的旋風式到訪馬場告一段落。

碧咸退役前，曾助英超班霸曼聯於1999年成為三冠王，之後轉投西甲班霸皇馬亦捧盃無數，現時是美國球會國際邁亞密的班主之一。