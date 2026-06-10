世界盃2026│巴塞隆拿決定不會買斷拉舒福特 決賽周後回歸曼聯

正隨英格蘭備戰美加墨世界盃的拉舒福特，在決賽周揭幕前收到壞消息，西班牙媒體《馬卡報》指巴塞隆拿已決定不會執行與曼聯借租合約內的買斷條款，意味他完成世盃後會重返紅魔。而曼聯無意留用他，想此子於今屆世盃交出好表現，吸引潛在買家拜仁慕尼黑和阿仙奴出手斟介。

巴塞不會買斷拉舒福特。法新社

巴塞不會買斷拉舒福特

《馬卡報》引述消息人士的說法，巴塞隆拿的高層面經商議後，決定不會啟動拉舒福特借用合約內的3000萬歐羅買斷條款，這條款將於下周一截止。這名知情人士指，巴塞簽下安東尼哥頓後，已決定不會留用拉舒福特，皆因前者在防守時更積極，更適合教練費歷克的高位逼搶戰術。同時拉舒福特今年10月將年滿29歲，比哥頓大3歲半，巴塞認為後者較年輕仍有進步空間，所以拒留拉舒福特。

拉舒福特完成世盃後會重返紅魔。美聯社

紅魔想福仔世盃生性 吸引買家

隨住巴塞不會履行買斷條款，拉舒福特正式轉投這支西甲豪門的美夢落空，完成世盃後他將會返回曼聯。據報紅魔亦不想留用他，會方希望此子在世界盃有好表現，吸引有興趣的買家出手，拜仁和阿仙奴正注視其情況，但兩隊都無意提供高薪合約。