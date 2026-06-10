世界盃2026｜48路大軍排名大檢閱 新西蘭敬陪末席 排名竟遜新軍庫拉索

2026美加墨世界盃開鑼進入最後大直路，距離賽事正式點燃戰火僅餘兩日！今屆世界盃史無前例地破天荒擴軍至48隊，若然問到哪支參賽球隊的世界排名最高，球迷們自然會聯想起各自擁躉的頂級強隊；但若論及今屆48路大軍之中，世界排名最低的國家，相信不少人都會被考起。

根據國際足協（FIFA）最新公布的實時世界排名，大洋洲代表新西蘭僅位列第85位，無奈榮膺今屆世界盃參賽國的「最低排位」，甚至比首度殺入決賽周的加勒比海新軍庫拉索還要低3位。

美斯對於可以長期身披10號球衣我深感自豪。路透社

收錄第117個國際賽入球後，美斯隨即將注意力轉到明日揭幕的美加墨世界盃身上。路透社

新西蘭被編入G組。法新社

新西蘭要突破分組賽不容易。路透社

海地庫拉索列倒數二三

受惠於今屆賽事大幅擴軍，不少二、三線球隊得以踏上足球界的最高舞台。在這份參賽國排名榜之中，除了新西蘭以第 85 位「包尾」之外，來自中北美洲及加勒比海區的海地排名第 83 位，位列倒數第二；而歷史性首次躋身世盃決賽周舞台的庫拉索，則排在第 82 位，位列倒數第三。

阿根廷占據榜首

至於榜單的前列位置，依然毫無懸念地由一眾響當當的傳統勁旅所佔據。目前排名前五位的球隊星光熠熠，分別是穩坐「一哥」寶座的衛冕冠軍阿根廷，以及緊隨其後的西班牙、法國、英格蘭和葡萄牙。

附：2026 美加墨世界盃參賽球隊世界排名一覽

（註：括號內數字為 FIFA 最新實時世界排名）

【第 1 至 10 位】

阿根廷 (1)、西班牙 (2)、法國 (3)、英格蘭 (4)、葡萄牙 (5)、巴西 (6)、摩洛哥 (7)、荷蘭 (8)、比利時 (9)、德國（10）

【第 11 至 30 位】

克羅地亞 (11)、哥倫比亞 (13)、墨西哥 (14)、塞內加爾 (15)、烏拉圭 (16)、美國 (17)、日本 (18)、瑞士 (19)、伊朗 (20)、土耳其 (22)、厄瓜多爾 (23)、奧地利 (24)、韓國（25）、澳洲 (27)、阿爾及利亞 (28)、埃及 (29)、加拿大 (30)。

【第 31 至 60 位】

挪威 (31)、科特迪瓦 (33)、巴拿馬 (34)、瑞典 (38)、捷克 (40)、巴拉圭 (41)、蘇格蘭 (42)、突尼斯 (45)、剛果民主共和國 (46)、烏茲別克斯坦 (50)、卡塔爾 (56)、伊拉克 (57)、南非 (60)。

【第 61 位及以後】

沙特阿拉伯 (61)、約旦 (63)、波黑 (64)、佛得角 (67)、加納 (73)、庫拉索 (82)、海地 (83)、新西蘭 (85)。