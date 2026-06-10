賽馬｜萬人迷今晚踩入快活谷！碧咸現身跑馬地撐「賽馬聯乘足球」

「萬人迷」碧咸（David Beckham）再度訪港！根據《星島》消息，這位英格蘭名宿兼國際足壇巨星，將於今晚傍晚時分驚喜現身跑馬地馬場，出席一項名為「賽馬聯乘足球」的大型活動。

據《星島》掌握的行程細節，身為品牌代言人的碧咸，預計會於今晚 6 時正至 6 時 40 分左右「踩入」跑馬地馬場。今次活動以「賽馬聯乘足球」為主題，在美加墨世界盃即將開羅的當下，將兩大最受香港人歡迎的體育運動完美結合，旨在連繫一眾熱血球迷與忠實馬迷，共同感受這股跨界別的體育狂熱。

屆時，「萬人迷」除了會以代言人身分閃亮登場，亦會親身感受香港獨步全球的夜馬氣氛，留在現場觀賞刺激的賽事。目前現場已經密鑼緊鼓進行佈置，全城一起等待這位足球巨星的到來。