世界盃2026│前英格蘭隊長泰利稱英軍僅14人可擔大任 分析兩位曼聯球員應入選

英格蘭主教練杜曹(Thomas Tuchel)在今屆世界盃大軍名單上，棄用多位名牌球員，繼續受到各界質疑。前三獅隊長泰利(John Terry)矢言，英軍26人大軍中僅得13、14人能夠擔當重任，其餘都未能競逐成為主力，無法為球隊帶來良性競爭。同時他指杜曹揀人最大失誤，是放棄了哈利馬古尼(Harry Maguire)和勞基梳爾(Luke Shaw)，特別是沒有選前者將會成為致命傷。

泰利稱僅13、14人可擔當重任

杜曹選兵時，放棄了菲爾科頓、查洛保雲、基比斯韋特和高爾彭馬等星將，前英格蘭隊長泰利矢言這支英軍只有13、14人可擔當重任：「我始終認為英格蘭必須帶上最強陣容，才能衝擊世界盃。球隊能夠擔當大任的球員，只有13、14人。至於名單內其餘球員，我不認為他們能給主力陣容帶來良性競爭。」這名一代中堅指杜曹在選人上犯了3、4個重大錯誤，當中曼聯左閘勞基梳爾和中堅哈利馬古尼應該入選。

馬古尼落選是最大錯誤

泰利先指出梳爾的重要性：「英軍左位置如今用尼高奧萊利，我覺得他需要梳爾這樣的老將在身邊扶助，幫他穩住心態，給予指導。」而哈利馬古尼落選，泰利就指是最大的失誤：「馬古尼的實力比丹般恩強。雖然般恩有可以踢左閘的特點，但經過權衡後還是認為馬古尼更適合入選。在比賽末段，馬古尼在死球進攻中威脅十足，所以杜曹應該帶他前往美國。」