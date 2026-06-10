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世界盃2026│阿根廷友賽3:0冰島 美斯回歸入波 分組首仗迎國際賽200場

足球世界
更新時間：14:58 2026-06-10 HKT
發佈時間：14:58 2026-06-10 HKT

阿根廷周二於美國阿拉巴馬友賽冰島，憑傷瘉復出的攻擊核心美斯(Lionel Messi)後備上陣攻入一記12碼，大勝3:0迎接美加墨世界盃，後者於賽後亦在社交媒體發文為球隊打氣。而今仗是美斯第199次代表阿根廷披甲，如果他在分組首輪對阿爾及利亞上陣，將會以第200場國際賽展開個人第6次世界盃之旅，別具意義。

今仗是美斯第199次代表阿根廷披甲。法新社
今仗是美斯第199次代表阿根廷披甲。法新社

88403人入場破紀錄 美斯入波回應

今場友賽安排在美國阿拉巴馬州的佐敦夏利球場上演，此球場慣常主辦欖球賽事，今次是首次舉辦國際足球比賽，吸引到88403名球迷入場，打破阿拉巴馬州足球比賽的入座紀錄，當中大部份球迷都是為欣賞美斯而來。這名38歲巨星上仗友賽贏洪都拉斯時因傷沒有出場，今場復出在70分鐘後備上陣，甫登場不久即因為隊友拿達路馬天尼斯禁區內被侵犯而獲得主射12碼的機會，他操刀穩穩命中，為阿根廷攻入第2球。球隊最終大勝3:0，將各賽事連勝走勢增至19場，以最強氣勢迎接世界盃。

差1場達200場里程碑 世盃達成

收錄第117個國際賽入球後，美斯隨即將注意力轉到明日揭幕的美加墨世界盃身上，在社交媒體發文為球隊打氣：「衝啊﹗比以往任何時候都更加團結。」而今仗是美斯第199次為阿根廷披甲，200場的里程碑恰巧在本屆決賽周出現，別具意義。衛冕的阿根廷今屆被編入J組，香港時間下周三早上9時將在分組首輪對阿爾及利亞，如果美斯出場領軍，正好以第200場國際賽展開個人第6次世界盃之旅。

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