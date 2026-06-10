西甲│賓菲加確認摩連奴將加盟皇馬 銀河艦隊出1.5億歐羅求購艾華利斯被拒

葡萄牙名帥摩連奴(Jose Mourinho)重返皇家馬德里又行前一步，其效力的賓菲加周一發布公告指銀河艦隊表達以1500萬歐羅簽下狂人的意向，後者亦同意，只待完成手續就可落實。而皇馬未等摩帥上任，已開始重建陣容的工作，他們同日出價1億5000萬歐羅向馬德里體育會求購阿根廷鋒將祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，但隨即被這支同市球會拒絕，據報球員本人只想加盟巴塞隆拿。

賓菲加確認摩連奴將加盟皇馬。法新社

賓菲加確認摩連奴將投皇馬

皇馬主席佩雷斯剛周末勝出選舉成功連任後，已表示曾在2010至13球執教球會的摩連奴會回歸。後者現時效力的賓菲加周一確認銀河艦隊將支付1500萬歐羅的違約帶走他，他們在公告表示：「賓菲加已向葡萄牙證券市場委員會通報，皇家馬德里正式表達了以1500萬歐羅簽下摩連奴的意向，教練本人亦已同意。」消息指狂人周一已飛抵馬德里，並隨即到皇馬訓練基地展開工作，預計球會很快就會公布他加盟的消息。

皇馬發公告稱求購艾華利斯被拒

而皇馬未等他正式上任，已開始引援重建的工作。他們同日宣布，在董事會會議後已向馬體會出價1億5000萬歐羅求購祖利安艾華利斯，但馬體會經研究和評估後，因解約條款而拒絕報價。有媒體指皇馬方面的確曾致電馬體會詢問艾華利斯的情況，但沒有提及轉會費，亦無正式報價，他們對皇馬的公告感到意外。同時有知情人士透露，艾華利斯本人無意投皇馬，一心只想去巴塞，銀河艦隊此舉是故意亂局，至少逼使巴塞以更高價錢才可簽人。