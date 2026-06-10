世界盃2026｜巴拿馬多球員外流美職墨超 具半個主場之利爭出線

今屆美加墨世界盃，是巴拿馬第2次亮相決賽周，他們能夠在中北美洲及加勒比海區外圍賽以不敗姿態出線，有一定實力。再者，巴拿馬隊內有多人外流美職和墨超，在今屆賽事有半個主場之利，加上同組有實力較弱的加納，有力爭隊史在世盃首分，甚至以最佳第3名躋身淘汰賽。

巴拿馬(紅衫)有力爭取以小組第3名晉級。法新社

巴拿馬爭最佳第3出線

現世界排名33的巴拿馬是2018的俄羅斯首次亮相世界盃，然而首戰成績未如理想，在同組有英格蘭和比利時2支勁旅下，最終3戰全敗出局，今屆巴拿馬被分到L組，同組將再次面對8年前以6:1大炒他們的英格蘭，另外亦有歐洲勁旅克羅地亞，但同組有低他們近40名的加納，在首戰碰頭獲勝有望可以最佳第3出線再創歷史。

巴拿馬有多人外流墨超和美職，在今屆世盃有半個主場之利。路透社

外流美墨球員多 擁半個主場之利

該隊還有一大利好因素，就是有半個主場之利，陣中有5人正外流墨超和美職，包括負責策動攻勢的中場大腦卡拉斯基拉，他在2024年成為首位贏得中北美洲及加勒比海區年度最佳球員獎項的巴拿馬球員，實力得到肯定。同時巴拿馬在西班牙籍教頭基斯甸臣執教後，變成一支充滿團隊和紀律性的球隊，曾在2023年的美洲金盃取得亞軍，去年的中北美洲及加勒比海國家聯賽亦以第2名完成，實力不容忽視。

巴拿馬世界盃L組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

18-06 早上7:00 加納

24-06 早上7:00 克羅地亞

27-06 深夜5:00 英格蘭

巴拿馬焦點球員



卡拉斯基拉（Adalberto Carrasquilla）

位置：中場

出生日期：28-11-1998

效力球會：普馬斯

國際賽上陣/入球：73場/3球

巴拿馬中場卡拉斯基拉。法新社

亞米梅利約（Michael Amir Murillo)

位置：後衛

出生日期：11-02-1996

效力球會：比錫達斯

國際賽上陣/入球：94場/9球

巴拿馬右閘亞米梅利約。路透社

伊斯馬迪亞斯（Ismael Diaz）

位置：前鋒

出生日期：12-05-1997

效力球會：利昂

國際賽上陣/入球：56場/17球

巴拿馬中場伊斯馬迪亞斯。法新社